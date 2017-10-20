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Новый регламент ГИБДД вступил в силу

Нововведения начали действовать с сегодняшнего дня
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 20 октября, вступил в силу новый административный регламент, регулирующий деятельность сотрудников Госавтоинспекции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Известия.

Теперь руководители подразделений ДПС будут выбирать места для надзора за ПДД самостоятельно. Места для размещения нарядов полиции будут определять после анализа аварийности на трассе в конкретной местности.

Патрульная машина должна быть хорошо видна участникам дорожного движения, а сотрудники ДПС должны обращаться с водителями вежливо.

Если произойдет авария, то справку о ней выдавать не будут. Всю необходимую для страховщиков информацию инспектор внесет в протокол о ДТП.

Кроме того, теперь сотруднику полиции можно будет предъявить не только бумажный, но и электронный полис ОСАГО, распечатанный на бумаге. Однако наряд сможет проверять документы и у пассажиров автомобиля.

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