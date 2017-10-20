​Изменения в Генплан Владивостока вносятся под ожестоженные споры 17:34, 20 октября ​Изменения в Генплан Владивостока вносятся под ожестоженные споры (Эксклюзив)
Из здания филармонии экстренно эвакуировали врио губернатора Приморья 17:28, 20 октября Из здания филармонии экстренно эвакуировали врио губернатора Приморья
Владимир Путин провел вечер с приморскими волонтерами в Сочи 17:15, 20 октября Владимир Путин провел вечер с приморскими волонтерами в Сочи
Новостная лента
Октябрь, 20 пятница
17:45
​«Летальная» политика Миклушевского Эксклюзив
17:45
Несовершеннолетний рэпер убил несостоявшегося продюсера во Владивостоке
17:45
Андрей Тарасенко «уволил» директора градообразующего предприятия Светлогорья
17:42
Гражданин Китая пытался вывезти из России 7 кг трепанга на теле
17:34
​Изменения в Генплан Владивостока вносятся под ожестоженные споры Эксклюзив
17:29
Россия и Корея: Дружба через искусство Видео
17:28
Из здания филармонии экстренно эвакуировали врио губернатора Приморья
17:17
Во Владивостоке прошла торжественная церемония открытия международного российско-индийского учения "ИНДРА - 2017"
17:15
Владимир Путин провел вечер с приморскими волонтерами в Сочи
17:02
Новый регламент ГИБДД вступил в силу
16:49
Приморский город утопает в мусорных отходах Фото
16:37
Борис Кубай рассказал о предстоящей зиме в Приморье Видео
16:25
Завтра во Владивостоке будет частично перекрыто автомобильное движение
16:13
Звездопад украсит приморское небо в выходные
16:00
Во Владивостоке автомобиль сбил 11-летнего мальчика Эксклюзив
15:47
В Приморье назначен новый директор «Примтеплоэнерго»
15:33
С начала года в Приморье в ДТП погибло 7 несовершеннолетних
15:20
Владивостокцы увидят летающий автомобиль Фото
15:13
Вся элита Приморья собралась в филармонии Фото и Видео
15:07
Завтра, 21 октября, во Владивостоке состоится закрытие «Велосезона-2017» Адреса
14:56
Владивосток попал в тройку городов с самими высокими ценами на квартиры
14:43
Стали известны подробности массовой аварии во Владивостоке Эксклюзив
14:32
Приморец похитил автомобиль с оптовой базы
14:20
Водителей Владивостока призывают к дополнительной осторожности на железнодорожных переездах
14:09
Во Владивостоке произошла авария с участием мопедиста Эксклюзив
13:58
​Позиция следствия по делу Пушкарёва привела к реальному ущербу для городского бюджета Эксклюзив
13:56
Андрей Тарасенко предложил староверам из Латинской Америки вернуться в Приморье
13:42
Серьезный пожар потушили на судне во Владивостоке
13:30
На острове Русский завтра пройдет экологический субботник
13:18
Приморье готовится к снегопаду
13:04
Стало известно о главных задачах будущего президента России
12:52
Во Владивостоке джип сбил пешехода Эксклюзив
12:47
«Ростелеком» и Пенсионный Фонд России организовали второй онлайн семинар для преподавателей и организаторов курсов по программе «Азбука Интернета»
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4220 (159) от 20 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Супермаркет под открытым небом
Чиновникам на защиту леса не хватило денег и людей
Японки приехали собирать желуди
В правительстве пересчитали выходные дни
Карта мыслей, кот Бродского и шутки для самых умных
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

Приморский город утопает в мусорных отходах

Власти города бездействуют
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Жители города в Приморье вынуждены жить в вони, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В распоряжении редакции оказались фотоматериалы, сделанные в городе Большой Камень. Местные жители рассказывает, что город начинает превращаться в мусорную свалку. Жильцы домов выбрасывают мусор в контейнера, которые потом никто и никуда не вывозит. Отходов скопилось столько, что часть из них уже складывается на проезжую часть: 

"У меня возле дома на одну полосу дороги уже навалено", - рассказывает корреспонденту местный житель.

Местные жители рассказывают, что администрация Большого Камня заключила договор на вывоз мусора с некой компанией из Находки, у которой, по странному стечению обстоятельств, неожиданно начали ломаться автомобили, а значит вывезти мусор не представляется возможным. 

На сегодняшний день город так и остается утопать в груде мусора, пока жильцы ждут хоть каких-то действий от администрации.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

Похожие новости
Во Владивостоке автомобиль сбил 11-летнего мальчика
16:00, 20 октября 2017 Во Владивостоке автомобиль сбил 11-летнего мальчика

Ребенок перебегал трассу в неположенном месте

С начала года в Приморье в ДТП погибло 7 несовершеннолетних
15:33, 20 октября 2017 С начала года в Приморье в ДТП погибло 7 несовершеннолетних

В крае наблюдается рост аварий с детьми-пассажирами

Стали известны подробности массовой аварии во Владивостоке
14:43, 20 октября 2017 Стали известны подробности массовой аварии во Владивостоке

Есть пострадавшие

Приморец похитил автомобиль с оптовой базы
14:32, 20 октября 2017 Приморец похитил автомобиль с оптовой базы

По данному факту возбуждено уголовное дело

Во Владивостоке произошла авария с участием мопедиста
14:09, 20 октября 2017 Во Владивостоке произошла авария с участием мопедиста

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Серьезный пожар потушили на судне во Владивостоке
13:42, 20 октября 2017 Серьезный пожар потушили на судне во Владивостоке

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Во Владивостоке джип сбил пешехода
12:52, 20 октября 2017 Во Владивостоке джип сбил пешехода

Женщина получила ушибленную ран левого колена