Приморский город утопает в мусорных отходах

Власти города бездействуют

Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Жители города в Приморье вынуждены жить в вони, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В распоряжении редакции оказались фотоматериалы, сделанные в городе Большой Камень. Местные жители рассказывает, что город начинает превращаться в мусорную свалку. Жильцы домов выбрасывают мусор в контейнера, которые потом никто и никуда не вывозит. Отходов скопилось столько, что часть из них уже складывается на проезжую часть:

"У меня возле дома на одну полосу дороги уже навалено", - рассказывает корреспонденту местный житель.

Местные жители рассказывают, что администрация Большого Камня заключила договор на вывоз мусора с некой компанией из Находки, у которой, по странному стечению обстоятельств, неожиданно начали ломаться автомобили, а значит вывезти мусор не представляется возможным.

На сегодняшний день город так и остается утопать в груде мусора, пока жильцы ждут хоть каких-то действий от администрации.

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