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Россия и Корея: Дружба через искусство

Выставка продлится до 31 октября
Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

В приморской столице, которую можно смело назвать входными воротами в загадочный мир Азии, открылась выставка, которая объединила художников России и Южной Кореи. Приоткрыть завесу восточного искусства попытались и наши корреспонденты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Республика Корея и Россия — страны географически и исторически имеющие между собой тесные отношения. Понять тонкое дело Азии можно не только через товарообмен, но и через искусство. Выставка «Вы – свет миру» тому подтверждение. Она объединила 24 произведения искусства корейских и российских художников разных поколений. Это молодые авторы и состоявшиеся мастера. Живопись, графика, скульптура демонстрируют уникальный пласт искусства региона.

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