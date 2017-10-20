Звездопад украсит приморское небо в выходные

Больше всего падающих звезд можно будет увидеть ближайшей ночью

Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

В выходные, 21 и 22 октября, в небе над Приморьем ожидается звездопад — поток Ориониды, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Максимум падающих звезд — до 15–20 метеоров в час — можно будет увидеть в ночь на субботу, когда Луна будет за горизонтом. Наблюдать Ориониды лучше всего с полуночи до утра в юго-восточной части неба.

Метеорный поток Ориониды связан с кометой Галлея, чьи частицы дважды в год достигают земной атмосферы.

Ранее Примпогода рассказывала о самых красивых астрономических событиях, которые жители Приморья смогут наблюдать этой осенью.