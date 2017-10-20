Во Владивостоке автомобиль сбил 11-летнего мальчика

Ребенок перебегал трассу в неположенном месте

Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла авария с участием несовершеннолетнего пешехода, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Транспортное происшествие случилось в районе дома по адресу Фадеева,12. Женщина 78 года рождения на своем автомобиле совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода. 11-летний мальчик получил закрытый перелом костей правой голени со смещением. Собеседник агентства сообщил корреспонденту, что мальчик перебегал дорогу в неустановленном месте.

Все обстоятельства аварии еще предстоит выяснить специалистам.

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