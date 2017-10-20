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Общество

В Приморье назначен новый директор «Примтеплоэнерго»

Перед новым директором поставлена задача – навести порядок на предприятии
Фото: администрация ПК Фото: администрация ПК
Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко назначил нового генерального директора краевого государственного предприятия «Примтеплоэнерго», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Так, новым руководителем крупнейшего предприятия жилищно-коммунального комплекса региона стал Федор Ярошевич.

Как рассказал Андрей Тарасенко, решение о смене генерального директора «Примтеплоэнерго» он принял после оценки деятельности предприятия, признав работу прежнего директора неэффективной по многим показателям. В их числе многочисленные долги, а также запущенное состояние хозяйства предприятия.

Перед новым директором поставлена задача – навести порядок на предприятии, от которого зависит теплоснабжение городов и районов края.

Новый генеральный директор «Примтеплоэнерго» Фёдор Ярошевич имеет большой опыт административно-хозяйственной работы, был главой администрации города Балтийска Калининградской области, депутатом Калининградской областной думы, являлся генеральным директором общественного благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ», председателем совета директоров ОАО «Лукойл-Калининград».

Напомним, КГУП «Примтеплоэнерго» обслуживает 465 котельных и обеспечивает теплом 29 муниципальных образований края за исключением Большого Камня, Арсеньева, Уссурийска и Тернейского района, протяжённость тепловых сетей – более одной тысячи километров.

Кроме этого, предприятие снабжает водой 12 муниципалитетов. Также «Примтеплоэнерго» осуществляет электроснабжение в Тернейском и Красноармейском районах края.

На предприятии трудится более восьми тысяч человек.

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