Генеральный консул Республики Корея награжден знаком «За заслуги перед Владивостоком»

Перед участниками приема с яркими концертными номерами выступили воспитанники школ искусств Владивостока

Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Исполняющий обязанности главы города Владивостока Алексей Литвинов принял участие в официальном приеме в честь Дня основания Кореи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Прием открыл генеральный консул Республики Корея в городе Владивостоке Ли Сок Пэ. Он поздравил собравшихся с этим праздником с тысячелетней историей и отметил, что у его страны сложились весьма эффективные взаимоотношения по разным направлениям со многими регионами России. Однако самые результативные и перспективные из них развиваются именно с Дальним Востоком, Приморским краем и особенно – с Владивостоком. Сюда входят многочисленные совместные проекты из области экономики, культуры, образования, спорта. Кстати, почти половина всего туристического потока из Республики Корея в Россию приходится на Приморский край и его столицу, чему способствует налаженное прямое авиационное и паромное пассажирское сообщение.

В своем приветственном выступлении исполняющий обязанности главы города Владивостока Алексей Литвинов подчеркнул, что сотрудничество Республики Корея с Владивостоком расширяется стабильно, динамично и конструктивно. Оно насыщено яркими совместными мероприятиями – это чемпионат мира по тхэквондо, дружественные визиты корейских военных моряков, крупные бизнес-семинары, презентации, концерты, выставки, обмены делегациями. В честь 25-летия установления побратимских отношений между Пусаном и Владивостоком в столице Приморья минувшим летом с большим успехом прошли мероприятия Дня Кореи, а в городском парке Пусана несколько лет назад был открыт тематический уголок Владивостока.

Алексей Литвинов также напомнил, что в ближайшее воскресенье, 22 октября, будет отмечаться знаменательная дата – 25-летие со дня открытия во Владивостоке генерального консульства Республики Корея. Он отметил большую роль работы генерального консула этой страны во Владивостоке Ли Сок Пэ в развитии всех направлений плодотворного сотрудничества. В этой связи за высокий профессионализм, общественный вклад в социально-экономическое и культурное развитие города Владивостока, укрепление и развитие международного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Корея исполняющий обязанности главы Владивостока Алексей Литвиновнаградил Ли Сок Пэ знаком отличия «За заслуги перед Владивостоком» 1-й степени.

В ходе приема с приветственными словами в честь Дня основания Кореи также выступили исполняющий обязанности представителя МИД РФ во Владивостоке Владимир Коновалов, председатель Думы города Владивостока Андрей Брик, заместитель председателя Законодательного собрания Приморского края Сергей Кузьменко, директор департамента международного сотрудничества администрации Приморского края Алексей Старичков.

Перед участниками приема с яркими концертными номерами выступили воспитанники школ искусств Владивостока, а также скрипичный ансамбль Приморской краевой филармонии.