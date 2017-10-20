Стали известны подробности массовой аварии во Владивостоке 14:43, 20 октября Стали известны подробности массовой аварии во Владивостоке (Эксклюзив)
Во Владивостоке произошла авария с участием мопедиста 14:09, 20 октября Во Владивостоке произошла авария с участием мопедиста (Эксклюзив)
​Позиция следствия по делу Пушкарёва привела к реальному ущербу для городского бюджета 13:58, 20 октября ​Позиция следствия по делу Пушкарёва привела к реальному ущербу для городского бюджета (Эксклюзив)
Новостная лента
Октябрь, 20 пятница
14:43
​«Летальная» политика Миклушевского Эксклюзив
14:43
Несовершеннолетний рэпер убил несостоявшегося продюсера во Владивостоке
14:43
Андрей Тарасенко «уволил» директора градообразующего предприятия Светлогорья
14:43
Стали известны подробности массовой аварии во Владивостоке Эксклюзив
14:32
Приморец похитил автомобиль с оптовой базы
14:20
Водителей Владивостока призывают к дополнительной осторожности на железнодорожных переездах
14:09
Во Владивостоке произошла авария с участием мопедиста Эксклюзив
13:58
​Позиция следствия по делу Пушкарёва привела к реальному ущербу для городского бюджета Эксклюзив
13:56
Андрей Тарасенко предложил староверам из Латинской Америки вернуться в Приморье
13:42
Серьезный пожар потушили на судне во Владивостоке
13:30
На острове Русский завтра пройдет экологический субботник
13:18
Приморье готовится к снегопаду
13:04
Стало известно о главных задачах будущего президента России
12:52
Во Владивостоке джип сбил пешехода Эксклюзив
12:47
«Ростелеком» и Пенсионный Фонд России организовали второй онлайн семинар для преподавателей и организаторов курсов по программе «Азбука Интернета»
12:40
Смертельное ДТП произошло на трассе в Приморье
12:27
Во Владивостоке загорелся автомобиль во время движения Видео
12:13
Во Владивостоке проводится проверка по факту изнасилования
12:01
Электричка «Владивосток-Уссурийск» сбила пьяную женщину
11:49
Житель Приморья жестокого убил знакомую из-за денег
11:36
На территорию СИЗО Владивостока пытались перебросить наркотики через забор
11:24
Неоднозначная погода ожидает приморцев на выходных
11:12
Госавтоинспекция Приморья в выходные проверит водителей на правила перевозки несовершеннолетних
11:00
Жительница Приморья выбросила из окна щенка
10:47
Массовое ДТП произошло во Владивостоке Фото
10:36
На стройке во Владивостоке завалился самосвал
10:25
В Приморье продолжается борьба с огненной стихией
10:13
Лайнер «Costa NeoRomantica» зайдет во Владивостоке во вторник, 24 октября
10:02
За сутки в Приморье потушили восемь пожаров
09:51
Во Владивостоке пройдет чемпионат по пулевой стрельбе
09:40
Три человека пострадали в ДТП в Приморье Фото
09:29
Ночной гонщик устроил серьезное ДТП на Золотом мосту во Владивостоке Видео
09:17
Подросток, совершивший убийство во Владивостоке, дал признательные показания
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4220 (159) от 20 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Супермаркет под открытым небом
Чиновникам на защиту леса не хватило денег и людей
Японки приехали собирать желуди
В правительстве пересчитали выходные дни
Карта мыслей, кот Бродского и шутки для самых умных
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Дело Пушкарёва

​Позиция следствия по делу Пушкарёва привела к реальному ущербу для городского бюджета

Город был вынужден заплатить 100 млн. рублей налогов за подаренные стройматериалы
Фото: vladnews.ru Фото: vladnews.ru
Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Тема ущерба в деле мэра Владивостока Игоря Пушкарёва вновь набирает обороты в публичном поле и вскрывает ранее неизвестные подробности. Источники знакомые с непубличными деталями дела сообщили РИА VladNews, что действия следствия уже привели к финансовым последствиям для бюджета города на сумму в 100 миллионов рублей.

История началась сразу после ареста Игоря Пушкарёва и директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова в июне 2016 года. Тогда следствие в качестве потерпевшей стороны признало Администрацию Владивостока, а прокуратура заявила гражданский иск о защите интересов муниципалитета и взыскании с семьи Пушкаревых денежных средств в пользу города. Учитывая нормы действующего законодательства, которые требуют представлять собственные интересы субъекту процессуальных отношений, Администрация Владивостока обратилась с соответствующим ходатайством о признании её гражданским истцом к следствию. Однако следствие отказало в этой просьбе по непонятным причинам и решило самостоятельно отстаивать интересы городских властей.

Ситуация изменилась 30 марта 2017 года, когда следствие отменило своё же постановление и признало пострадавшим уже муниципальное предприятие «Дороги Владивостока». В свою очередь представители МУП заявили об отсутствии ущерба от действий Игоря Пушкарёва, так как все эти годы получали стройматериалы от компании «Востокцемент» практически бесплатно. Более того, учитывая истечение всех сроков давности за поставленные материалы, взыскать задолженность с «Дорог Владивостока» не было юридической возможности. Вместе с тем, следователя не убедили аргументы о том, что в случае официального прощения долга, МУПу придётся заплатить 100 миллионов налогов, а при сценарии истечения сроков исковой давности, в системе учета задолженность просто переведут в невозвратную.

Однако, учитывая то, что следствие после ареста Игоря Пушкарёва лишь усилило своё давление, то «Востокцемент» принял решение о прощении долга, что привело к возникновению формальных обязательств по уплате налогов со стороны МУП «Дороги Владивостока».

Как отмечают источники, налоговое бремя легло на Администрацию Владивостока, а учитывая то, что бюджет на 2017 год был свёрстан, то 100 млн. рублей удалось найти с трудом.

В конечном счёте, реальный ущерб для МУПа и бюджета города всё-таки был нанесён, однако нанесло его следствие своим желание доказать вину Игоря Пушкарёва.

Сам Игорь Пушкарев только что прокомментировал эту ситуацию на своих страницах в социальных сетях. "Говоря об ущербе бюджету Владивостока, хочу напомнить, что впервые город пострадал именно из-за действий следователей ещё в 2016 году. - написал временно отстраненный от должности глава Владивостока. - После моего ареста адвокаты, представители администрации Владивостока и МУП «Дороги Владивостока» неоднократно доводили до следствия и суда факты отсутствия ущерба при закупках стройматериалов. Что касается образованной задолженности у МУП «Дороги Владивостока» перед ООО «Востокцемент» на сумму почти в 1 млрд. рублей, то там уже были пропущены все сроки давности истребования долгов. Для МУПа это означало, что налоги с этих материалов не придётся платить, а задолженность в дальнейшем просто спишется (это было разъяснено в УФНС). Но следствие своими действиями продолжало усиливать давление, и, по понятным причинам, компания ООО «Востокцемент» приняла решение официально простить задолженность. Это привело к тому, что городской бюджет был вынужден заплатить 100 миллионов рублей налогов за фактически подаренные материалы, тогда как эти деньги можно было пустить на строительство дорог, скверов или социальные расходы".

Читайте также:
Похожие новости
Стало известно, когда пройдёт очередное заседание по делу Пушкарёва
17:49, 18 октября 2017 Стало известно, когда пройдёт очередное заседание по делу Пушкарёва

Дату назвал сам Игорь Пушкарёв в своих социальных сетях

Светлый город
16:06, 18 октября 2017 Светлый город

Администрация Владивостока продолжает работы по освещению приморской столицы

Следствие по делу Пушкарёва отказывается принимать во внимание факт отсутствия ущерба
18:46, 17 октября 2017 Следствие по делу Пушкарёва отказывается принимать во внимание факт отсутствия ущерба

Защите мэра было отказано в приобщении экспертизы к материалам уголовного дела

Еще одно достижение администрации Игоря Пушкарёва
09:37, 17 октября 2017 Еще одно достижение администрации Игоря Пушкарёва

​Сторонники временно отстраненного главы Владивостока опубликовали информацию

Когда начнётся суд по делу Пушкарева?
16:28, 13 октября 2017 Когда начнётся суд по делу Пушкарева?

Корреспонденты РИА VladNews спрогнозировали возможные варианты развития событий по громкому уголовному процессу

Игорь Пушкарев обнаружил неожиданную деталь в уголовном деле
13:26, 12 октября 2017 Игорь Пушкарев обнаружил неожиданную деталь в уголовном деле

Временно отстраненный от должности глава Владивостока назвал это "театром абсурда"

Игорь Пушкарёв попросил горожан с пониманием отнестись к ремонту дорог
18:03, 10 октября 2017 Игорь Пушкарёв попросил горожан с пониманием отнестись к ремонту дорог

О том, что было сделано в этом году для ремонта дорог Владивостока, мэр написал в своих социальных сетях