​Позиция следствия по делу Пушкарёва привела к реальному ущербу для городского бюджета

Город был вынужден заплатить 100 млн. рублей налогов за подаренные стройматериалы

Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Тема ущерба в деле мэра Владивостока Игоря Пушкарёва вновь набирает обороты в публичном поле и вскрывает ранее неизвестные подробности. Источники знакомые с непубличными деталями дела сообщили РИА VladNews, что действия следствия уже привели к финансовым последствиям для бюджета города на сумму в 100 миллионов рублей.

История началась сразу после ареста Игоря Пушкарёва и директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова в июне 2016 года. Тогда следствие в качестве потерпевшей стороны признало Администрацию Владивостока, а прокуратура заявила гражданский иск о защите интересов муниципалитета и взыскании с семьи Пушкаревых денежных средств в пользу города. Учитывая нормы действующего законодательства, которые требуют представлять собственные интересы субъекту процессуальных отношений, Администрация Владивостока обратилась с соответствующим ходатайством о признании её гражданским истцом к следствию. Однако следствие отказало в этой просьбе по непонятным причинам и решило самостоятельно отстаивать интересы городских властей.

Ситуация изменилась 30 марта 2017 года, когда следствие отменило своё же постановление и признало пострадавшим уже муниципальное предприятие «Дороги Владивостока». В свою очередь представители МУП заявили об отсутствии ущерба от действий Игоря Пушкарёва, так как все эти годы получали стройматериалы от компании «Востокцемент» практически бесплатно. Более того, учитывая истечение всех сроков давности за поставленные материалы, взыскать задолженность с «Дорог Владивостока» не было юридической возможности. Вместе с тем, следователя не убедили аргументы о том, что в случае официального прощения долга, МУПу придётся заплатить 100 миллионов налогов, а при сценарии истечения сроков исковой давности, в системе учета задолженность просто переведут в невозвратную.

Однако, учитывая то, что следствие после ареста Игоря Пушкарёва лишь усилило своё давление, то «Востокцемент» принял решение о прощении долга, что привело к возникновению формальных обязательств по уплате налогов со стороны МУП «Дороги Владивостока».

Как отмечают источники, налоговое бремя легло на Администрацию Владивостока, а учитывая то, что бюджет на 2017 год был свёрстан, то 100 млн. рублей удалось найти с трудом.

В конечном счёте, реальный ущерб для МУПа и бюджета города всё-таки был нанесён, однако нанесло его следствие своим желание доказать вину Игоря Пушкарёва.

Сам Игорь Пушкарев только что прокомментировал эту ситуацию на своих страницах в социальных сетях. "Говоря об ущербе бюджету Владивостока, хочу напомнить, что впервые город пострадал именно из-за действий следователей ещё в 2016 году. - написал временно отстраненный от должности глава Владивостока. - После моего ареста адвокаты, представители администрации Владивостока и МУП «Дороги Владивостока» неоднократно доводили до следствия и суда факты отсутствия ущерба при закупках стройматериалов. Что касается образованной задолженности у МУП «Дороги Владивостока» перед ООО «Востокцемент» на сумму почти в 1 млрд. рублей, то там уже были пропущены все сроки давности истребования долгов. Для МУПа это означало, что налоги с этих материалов не придётся платить, а задолженность в дальнейшем просто спишется (это было разъяснено в УФНС). Но следствие своими действиями продолжало усиливать давление, и, по понятным причинам, компания ООО «Востокцемент» приняла решение официально простить задолженность. Это привело к тому, что городской бюджет был вынужден заплатить 100 миллионов рублей налогов за фактически подаренные материалы, тогда как эти деньги можно было пустить на строительство дорог, скверов или социальные расходы".