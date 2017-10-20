С начала года в Приморье в ДТП погибло 7 несовершеннолетних

В крае наблюдается рост аварий с детьми-пассажирами

Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

В Приморье сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические мероприятия, направленные на выявление нарушений правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. Полицейские проводят рейды вблизи образовательных учреждений, крупных торговых и детских развлекательных центров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

С начала года в Приморском крае отмечен рост ДТП с участием детей-пассажиров. На сегодняшний день в автоавариях погибло 7 несовершеннолетних, 146 получили травмы. Из трех категорий участников дорожного движения (пассажиры, пешеходы и водители (велосипедов, мопедов)) наиболее часто получают травмы именно несовершеннолетние пассажиры – порядка 46%.

Как показывает анализ аварийности, одной из причин детского дорожно-транспортного травматизма является халатность родителей.

Так, в Уссурийске в результате столкновения транспортных средств травмы, не совместимые с жизнью, получил грудной ребенок. Установлено, что он находился не в детском удерживающем устройстве, а на руках у матери.

Госавтоинспекция призывает водителей быть ответственными в вопросе обеспечения безопасности детей-пассажиров.

С начала года к административной ответственности привлечены свыше 14 тысяч водителей, нарушивших правила перевозки несовершеннолетних. В этом году в регионе зарегистрировано 4 автоаварии со смертельным исходом с участием несовершеннолетних пассажиров, при которых зафиксировано грубое нарушение правил их перевозки.

Госавтоинспекция напоминает, что перевозка несовершеннолетних в возрасте до 7 лет допускается только в детских удерживающих устройствах. Перевозка детей с 7 до 11 лет на заднем пассажирском сидении допускается также с использованием штатных ремней безопасности. В возрасте до 12 лет перевозка на переднем пассажирском сиденье легкового автомобиля должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств. За нарушение правил перевозки ребенка водителю грозят штрафные санкции в размере 3 тыс. рублей.