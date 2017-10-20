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Общество

Владивостокцы увидят летающий автомобиль

Выставка высоких технологий будет работать в течение трех дней форума в кампусе ДВФУ
Фото: Русский MeetUp Фото: Русский MeetUp
Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Выставка высоких технологий откроется на Русском MeetUp во Владивостоке. В течение трех дней, 23-25 октября, гости и участники форума смогут познакомиться с новейшими разработками и ИТ-продуктами российских компаний. Среди них – проект летающего автомобиля, очки расширенной реальности, виртуальный риэлтор и другие, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Русский MeetUp.

Более 20-ти экспонентов будут представлены на выставке высоких технологий на Русском MeetUp в кампусе ДВФУ на острове Русском.

В частности участники форума увидят разработки конструкторского бюро КБ4232 (Владивосток), которое занимается созданием авторских устройств, транспортных средств и частных летательных аппаратов. Среди них – инновационный экомобиль, протомодель летающего автомобиля для передвижения по дорогам общего пользования с возможностью вертикального взлета и посадки.

А также навигационные очки расширенной реальности для автомобилистов и мотоциклистов, маска для дайверов с микрокомпьютером, нашлемный моторегистратор, портативная система зеркал заднего вида для крепления на визор шлема, турбореактивный двигатель, экспериментальный воздушный двигатель, газотурбинная установка и углекомпозитное реактивное крыло.

И портативный летательный аппарат, который крепится на спину пилота и позволяет осуществлять вертикальный взлет и посадку.

Участие в выставке также примут разработчики из Ижевска с проектом ELARBIS Software. Это система программных продуктов для экспресс-дизайна мебели в точках контакта с покупателем.

Один из интересных экспонентов выставки — проект VRLABDV (Москва). Это виртуальный риэлтор, помогающий собственникам, агентствам и застройщикам максимально информативно показать свою недвижимость, и улучшить их продажи. Применяемая технология позволяет широко использовать качественную 3D-визуализацию на рынке недвижимости. А использование интерактивных элементов вносит разнообразие в виртуальные путешествия по объектам.

Напомним, Русский MeetUp – новое мероприятие в истории ИТ-форумов Дальнего Востока, которое впервые пройдет во Владивостоке 23-25 октября. Это обмен опытом, встречи и инновационные идеи, которые можно воплотить в реальные проекты. Это шанс заявить о себе, пополнить багаж знаний, найти единомышленников и партнеров.

Регистрация открыта на официальном сайте форума rumeetup.ru

Участников ждет насыщенная программа: 12 треков, более 60 секций, блоки по ИТ, маркетингу и бизнесу. В течение трех дней в рамках Русского MeetUp пройдут лекции, семинары и мастер-классы по VR, AR и GameDev, Progressive Web Applications, кибербезопасности, машинному обучению от Nvidia, краудфандингу; соревнования по киберспорту и гик-тематике, конференция разработчиков VLDC, хакатон по фиджитал, Kaspersky CyberDay и многое другое. Ознакомиться с предварительной программой и узнать о главных спикерах форума можно здесь.

Организаторы адаптировали ее под индивидуальные интересы интернет-пользователей. Теперь у них появилась возможность составить персональное расписание в дни мероприятия.

Спикерами форума выступают приглашенные эксперты федерального и международного уровня. В их числе: евангелист коммуникационных технологий, инвестор, организатор международной конференции MoNage Джефф Пулвер (США), координатор проекта "Кибер Россия" Роман Поволоцкий (Москва), Google Developer Expert Алексей Коровянский (Омск), руководитель разработки клиентской части медиапроектов в Mail.ru Group Борис Ребров (Москва), основатель и генеральный директор школы креативного мышления ИКРА Василий Лебедев (Москва), Deep Learning R&D engineer в NVIDIA Дмитрий Коробченко (Москва) и др.

Организаторы мероприятия — PrimaMedia, ДВФУ, дальневосточное представительство фонда "Сколково" и агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

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