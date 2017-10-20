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Завтра, 21 октября, во Владивостоке состоится закрытие «Велосезона-2017»

Сбор участников на велозаезд начнется в 11 часов
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Завтра, 21 октября, в торгово-развлекательном центре «Черёмушки» Владивостока состоится закрытие «Велосезона-2017». Мероприятие пройдет при поддержке администрации города. Начало праздника в 11 часов.

Площадкой для закрытия «Велосезона-2017» в этот раз станет крытый паркинг ТРЦ «Черёмушки». На празднике будет функционировать 14 различных площадок: гостей мероприятия ждут гонки на велосипедах и гироскутерах по крытому паркингу, рыцарские турниры на велосипедах, квест по торговому центру, бесплатная веломастерская и множество других развлечений. Для тех, у кого нет своего велосипеда, будет работать прокат.

Одним из главных событий праздника станет велозаезд по улицам города. Площадкой сбора будет ТРЦ «Черемушки», а маршрут будет пролегать по улицам Первомайского района.

Сбор участников на велозаезд начнется в 11 часов около главного входа в торговый центр, затем колонна проедет по улицам Харьковской и Окатовой до транспортного кольца в районе улицы Запорожской, после чего развернутся и финишируют в месте старта. Старт заезда планируется в 12 часов.

По словам организаторов, для самых маленьких участников акции – в возрасте от 1,5 до 5 лет – будет работать зона с беговелами, где каждый малыш сможет попробовать проехать трассу, а родители при желании – записать ребенка на дальнейшие занятия.

Дополнительную информацию можно найти на сайте закрытия «Велосезона-2017» или по телефону 276-35-00 (Антон Савенко).

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