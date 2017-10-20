Стали известны подробности массовой аварии во Владивостоке

Есть пострадавшие

Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла массовая авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, инцидент случился вчера вечером в районе дома по улице Русская,46. Водитель автомобиля марки Lexus, мужчина 68 года рождения, управляя авто не выдержал безопасную дистанцию за движущимся впереди автомобилем марки Nissan Note, которым управляла женщина 61 года рождения. От удара Nissan Note вылетел на встречную полосу движения, где столкнулся лоб в лоб с автомобилем марки Lexus. Кроме того, Nissan Note также совершил столкновение и с автомобилем марки Mercedes-Benz.

В аварии пострадала водитель автомобиля Nissan Note - женщина получила ушиб грудной клетки.

Все детали ДТП уточняются.

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