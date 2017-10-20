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Общество

Владивосток попал в тройку городов с самими высокими ценами на квартиры

Специалисты решили проанализировать объявления о продаже жилой недвижимости
Фото: pushkino-ml.ru Фото: pushkino-ml.ru
Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Специалисты решили проанализировать объявления о продаже жилой недвижимости за третий квартал 2017 года и выяснить, где самые высокие цены на квартиры, сообщает РИА VladNews со ссылкой на портал Юла.

В результате анализа было установлено, что самые высокие цены на квартиры оказались в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Далее следуют Екатеринбург, Казань и Уфа. Средняя стоимость квартиры в этих городах оказалась выше, чем по стране в целом. Городами с самым доступным жильем стали Самара, Пермь, Краснодар и Челябинск.

Средняя стоимость квартиры в стране составила 2,46 млн рублей. Во Владивостоке средняя стоимость выставленного на продажу жилья оказалась в полтора раза выше и составила 3,95 млн. рублей. Для сравнения: в Челябинске, который замыкает рейтинг, квартира в среднем стоит 1,68 млн рублей.

Средняя площадь квартиры, выставленной на продажу в третьем квартале 2017 года по стране составила 50,9 кв. м. Во Владивостоке этот показатель оказался чуть ниже и составил 47,5 кв. м. Самое просторное жилье продавалось в Москве: средняя площадь в столице составила 60,5 кв. м. А самые маленькие квартиры — в Новосибирске (46,5 кв. м).

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