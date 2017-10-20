Приморец похитил автомобиль с оптовой базы

По данному факту возбуждено уголовное дело

Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило заявление от 43-летнего генерального директора оптовой базы, расположенной на улице Штабского в Уссурийске который сообщил о хищении принадлежащего организации автомобиля Nissan Atlas. Сумма ущерба составила 400 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Установлено, что утром злоумышленник проник в бокс и, похитив микрогрузовик, скрылся, повредив запертые ворота.

В ходе розыска сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался местный житель, который дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на установление причастности фигуранта уголовного дела к ранее совершенным преступлениям.