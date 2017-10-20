Во Владивостоке произошла авария с участием мопедиста

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе улицы Баляева, 35. Водитель автомобиля марки Subaru Legacy, 27-летний мужчина, двигаясь со стороны улицы Руднева в сторону улицы Кательникова, при повороте направо не занял крайнее положение на проезжей части. В результате автомобиль столкнулся с мопедом под управлением мужчины 50 года рождения.

При аварии пострадал водитель мопеда. Мужчина получил перелом левой ключицы и был госпитализирован в больницу Владивостока. Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить сотрудникам ДПС.

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