Афиша культурных событий Приморья с 21 по 27 октября

Что интересного ждет приморцам в ближайшие дни

Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Ежегодный фестиваль «Дни культуры стран АТР» проходит в регионе в Приморской краевой филармонии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В проекте принимают участие: музыканты из Китая – камерный ансамбль и солисты Хэйлунцзянского театра оперы и балета, из Южной Кореи – дирижер Noh Tae Cheol и солисты Сеульского симфонического оркестра, ансамбль корейской национальной музыки, а также Тихоокеанский симфонический оркестр и солисты Приморской краевой филармонии. В исполнении музыкантов звучат шедевры мировой музыки традиционные жанры китайской и корейской национальных культур.

В субботу, 21 октября, в 18.30. На сцене Приморской филармонии приморцы смогут увидеть гостей из Харбина – Ансамбль китайской традиционной музыки. Во вторник, 24 октября, в 18.30 в рамках фестиваля выступит коллектив традиционной корейской музыки. Полуторачасовая программа включает выступления трио и дуэта инструментальной музыки, традиционные танцы и песни, концерт инструментальной музыки, исполнение русской песни и корейской традиционной народной песни.

Закрытие фестиваля состоится в пятницу, 27 октября, в 18.30. В концерте примут участие Тихоокеанский симфонический оркестр под управлением своего художественного руководителя и главного дирижера заслуженного артиста РФ Анатолия Смирнова, ансамбль «Озорники» и молодые певцы, студенты Дальневосточного государственного института искусств.

Кроме того, на Приморской сцене Мариинского театра впервые с гастролями на Дальнем Востоке выступит Liaoning Ballet of China – труппа Ляонинского балета Китая.

На сцене театра 26, 27, и 28 октября труппа представит три показа оригинального спектакля «Восемь женщин». В завершении гастролей, 29 октября, зрителей ждет гала-концерт солистов Liaoning ballet.

Также для гостей и жителей региона в Приморской государственной картинной галерее (ул. Алеутская, 12) работает постоянная экспозиция «Русское искусство второй половины XVI–начала XX века».

Древнерусское искусство представлено иконами XVI–XVIII веков. В экспозиции отечественной живописи XVIII–начала XX веков посетители увидят портреты кисти Фёдора Рокотова, Владимира Боровиковского, Ореста Кипренского, Василия Тропинина, Ильи Репина, Валентина Серова. Пейзажи Василия Поленова, Константина Маковского, Исаака Левитана, Ивана Шишкина и других. Один из залов посвящён морскому пейзажу, и центральное место в нем занимает картина Ивана Айвазовского «Восход солнца на Чёрном море».

Помимо этого, открыты выставки:

«Моя любовь к цветам и солнечному свету» – выставка-ретроспектива одной из наиболее известных и авторитетных современных китайских художников Чжэн Шуан – посвящена несравненной красоте природы, которую автору удалось передать через изысканную цветовую гамму и сдержанность форм. В её произведениях прекрасные цветы, живописные уголки природы, животные предстают перед зрителем в естественной среде. При этом каждому образу Чжэн Шуан свойственна тонкость и глубина, вызывающие желание погрузиться в состояние созерцания и покоя.

В залах Приморской государственной картинной галереи на Партизанском проспекте, 12 представлены выставки:

«Гуашь Два О» – выставка современных художников России, организованная в рамках долгосрочного проекта «Россия в Эрарте» (г. Санкт-Петербург). В изобразительном ряду выставки преобладает пронизывающая искусство ХХ–ХХI веков экспрессионистическая линия. Колористически активные, энергично написанные работы несут в себе ту витальную силу, ту яркость визуальных впечатлений, которых подчас так недостаёт в сером северном свете 60-й широты.

«Пейзажи и натюрморты на морскую тему» – выставка Леонида Борисова и Кирилла Крючкова. В рамках выставки сравнивают творческие методы реализации художественных идей этих авторов.

Также приморцы смогут посетить постоянно действующие выставки в музее Арсеньева (ул. Светланская, 20).

Выставка «Дни в Романовке» – проект, который знакомит с коллекцией фотографий из собрания Приморского музея – единственным в мире фотодокументом традиционного уклада жизни староверов. В музее представлены подлинные предметы старообрядческого обихода, принадлежавшие семьям староверов и переданные в разное время в фонды.

Здесь же до конца года работает выставка «Магия клинка» – холодное оружие и защитное вооружение воинов России, стран Европы и США, Японии, Индо-Персидского региона, Китая конца XVIII–начала XX века.

Выставка, приуроченной к 145-летию со дня рождения Владимира Арсеньева – «В поисках страны Удэхе». Зритель сможет проследить жизненный путь героя – от грезящего о путешествиях подростка до известного исследователя, писателя с мировым именем – как путь к своей мечте – волшебной стране, где человек живёт в абсолютной гармонии с природой, осознавая мощь и величие бескрайнего зелёного моря – Уссурийской тайги.

В главном корпусе музея постоянно проходят интерактивные и заказные детские программы – квесты, экскурсии, мастер-классы.

Узнать подробности и записаться на участие можно по телефону: 8 (423) 2-411-173.

В Доме чиновника Суханова (ул. Суханова, 9) постоянно работает экспозиция «Портрет семьи Сухановых», где показаны все стороны быта русской семьи начала ХХ века в реконструкции интерьера старинного дома провинциального чиновника, вице-губернатора и статского советника. Регулярно проходят экскурсии по Дому чиновника на английском языке и заказные программы для детей.

В Приморской краевой филармонии (ул. Светланская, 13) пройдут:

21 октября в 18.30 – Фестиваль «Дни культуры стран АТР» – концерт камерного оркестра традиционной музыки Хэйлунцзянского театра оперы и балета (Китай);

22 октября в 12.00 – концертная программа для всей семьи «Разрешите представить – мадам Галецкая»;

22 октября в 18.30 –концертная программа «Любование луной»;

24 октября в 18.30 –фестиваль «Дни культуры стран АТР» – коллектив традиционной корейской музыки (Республика Корея);

25 октября в 18.30 – эстрадная концертная программа «Теплоход “Любовь Орлова”»;

26 октября в 18.30 – концерт Александры Наношкиной и Игоря Вялых «Opera Family Duet»;

26 октября в 19.00 – playback театр «Тайник»: Перформанс «Осенняя симфония»;

26 октября в 18.30 – закрытие Фестиваля «Дни культуры стран АТР» – Тихоокеанский симфонический оркестр.

Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) представит:

21 октября в 19.00 – опера в трёх действиях «Тоска»;

22 октября в 14.00 и 19.00 – балет-феерия в двух действиях «Щелкунчик»;

26 и 27 октября в 19.00 – балет в двух действиях «Восемь женщин».

Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького (Светланская, 49) покажет зрителю:

21 октября в 18.30 – быль, ставшая трагикомедией, в двух действиях «Товарищ»;

22 октября в 18.30 – комедия в двух действиях «Иванов»;

24 октября в 18.30 – спектакль по пьесе Джона Маррела «Смех лангусты»;

26 октября в 18.30 – творческий вечер Народного артиста России Ефима Звеняцкого «Таланты и их поклонник»;

27 октября в 18.30 – спектакль «Эдит и её демоны».

Приморский Океанариум (ул. Академика Касьянова, 25):

Режим работы кассы: с 10.00 до 18.00. Понедельник – выходной.

Справки по тел.: 8 (423) 223-94-22, 8 (924) 732-01-22.

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