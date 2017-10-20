«Ростелеком» и Пенсионный Фонд России организовали второй онлайн семинар для преподавателей и организаторов курсов по программе «Азбука Интернета»

Семинар прошел в 42 регионах РФ

Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Семинар прошел в 42 регионах РФ, в нем приняли участие около 700 представителей региональных министерств социальной политики, сотрудники библиотек и различных социальных учреждений, преподаватели вузов. Во Владивостоке участие приняли 15 преподавателей учебных заведений и представителей социальных служб, сообщает Ростелеком.

Участники семинара получили от нижегородских коллег-преподавателей подробную информацию о том, как организовать курсы, с чего начать, как правильно оборудовать класс, сформировать программу с учетом интересов, потребностей и возможностей слушателей конкретной группы и о многих других особенностях обучения пенсионеров работе на компьютере.

Выступление Заместителя управляющего ОПФР по Республике Башкортостан А.Г.Хабирова было посвящено одному из важнейших вопросов организации курсов: он рассказал о возможности получить финансовую поддержку со стороны ПФР и местной администрации.

Из студий в Рязани и Серпухове были сделаны доклады о практике использования материалов программы «Азбука интернета» на курсах, организованных отделением Союза пенсионеров по Рязанской области и Серпуховским городским домом ветеранов. Следует отметить, что серпуховчане полгода назад были слушателями первого семинара для преподавателей курсов по «Азбуке интернета» и ко времени приглашения на второй семинар у них появился опыт, которым они смогли поделиться с новыми участниками программы.

Видеозапись семинара можно посмотреть на портале azbukainterneta.ru.