Андрей Тарасенко предложил староверам из Латинской Америки вернуться в Приморье

Глава региона посетил муниципальные районы с рабочим визитом

Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретился со старообрядцами из села Дерсу Красноармейского района в четверг, 20 октября, в Лучегорске, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В настоящее время в селе Дерсу проживают 10 семей староверов - 72 человека, возглавляет общину старейшина Ульян Мурачев.

Врио Губернатор с большим интересом пообщался со старообрядцами.

- Никогда не встречался с вашими представителями. Вы те, кто хранит веру, нашу историю. Вам уважение и большой почет. Моя бабушка во Владивосток приехала по переселению из Астрахани, ехала с семьей через тайгу и как раз у староверов останавливалась, жила у них месяц, те даже просили остаться, – поделился Андрей Тарасенко.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что традиции нужно бережно хранить, поэтому предложил и другим староверам, которые сегодня проживают в Латинской Америке, вернуться в Приморье. Первая семья старообрядцев из Латинской Америки заселилась в Дерсу в 2009 году в рамках краевой программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

Семья старейшины общины рассказал, что желание приехать в Приморье у их близких есть. Первый вопрос, который они сразу задают, – наличие земли.

В настоящее время в аренду старообрядцам предоставлено пять земельных участков общей площадью около 720 гектаров, предварительно согласовано еще более 180. Еще восемь участков семья получила по закону о выдаче бесплатной земли многодетным семьям, около 20 – по закону о дальневосточном гектаре.

Врио Губернатора дал поручение Станиславу Филатову посмотреть, какие земли сельскохозяйственного назначения могут быть предоставлены потенциальным переселенцам в Пожарском районе.

Андрей Тарасенко подчеркнул, такие люди в отдаленных территориях края нужны, которые готовы развивать обрабатывать землю, заниматься животноводством, вести сельское хозяйство.

Напомним, в четверг, 19 октября, Андрей Тарасенко в должности врио Губернатора Приморского края впервые направился с рабочим визитом в муниципальные районы, начал с одного из самых отдаленных – Пожарского.