Серьезный пожар потушили на судне во Владивостоке

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Ранним утром сегодня, 20 октября, в пожарно-спасательную службу города Владивостока поступило тревожное сообщение о возгорании, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о пожаре на среднедобывающем сейнере, стоящем на 44-м причале по улице Калинина.

Уже через восемь минут на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению. В связи с задымлением внутри судна было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. В ходе проведённой разведки было установлено, что в подсобном помещении горят электрощит и обшивка.

Общая площадь возгорания составила 5 кв. м. На тушении пожара было задействовано 30 человек личного состава и 7 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.

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