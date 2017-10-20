На острове Русский завтра пройдет экологический субботник

Завтра, 21 октября, на острове Русский пройдет экологический субботник «Чистый берег». При поддержке администрации города Владивостока его организует автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб острова Русский».
Как сообщили организаторы, субботник пройдет в рамках Года экологии, принять участие в нем могут все желающие. Местом проведения эко-акции станет прибрежная территория между мысами Огородный, Мелководный и Тупой бухты Новик. Всех участников обеспечат необходимым инвентарем и угостят чаем.
Место сбора участников субботника – побережье бухты Мелководная. Здесь также будет организована культурно-развлекательная программа, в том числе – показательные выступления по гребле на лодках класса «дракон». Начало акции в 12 часов.
На все вопросы об участии в субботнике ответят по тел. 8-984-193-23-81 (Алексей Калита).