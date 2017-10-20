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Происшествия

Во Владивостоке загорелся автомобиль во время движения

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются
Фото: Скриншот Фото: Скриншот
Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 20 октября, во Владивостоке произошло возгорание автомобиля Нива, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел на улице Русская. По предварительным данным, загорелась электропроводка под капотом машины.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе МЧС Приморья, сообщение о возгорании поступило в 10:21, спустя 7 минут на место происшествия прибыли пожарные. Возгорание было локализовано в 10:31, ликвидировано – в 10:35.

Площадь возгорания составила 1 кв. метр.

По сигналу на место происшествия прибыли 4 человека личного состава и 1 единица техника.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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