Во Владивостоке джип сбил пешехода

Женщина получила ушибленную ран левого колена

Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошло ДТП с участием пешехода, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе дома по улице Хабаровская, 31. Женщина 89 года рождения, двигаясь за рулем автомобиля марки Mitsubishi Pajero со стороны улицы Острякова в сторону улицы Хабаровской при повороте направо совершила наезд на пешехода, который переходил дорогу слева направо по линии тротуара. В результате столкновения пострадала женщина 85 года рождения. Медики диагностировали у пострадавшей ушибленную рану левого колена.

Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам.

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