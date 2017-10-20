Во Владивостоке проводится проверка по факту изнасилования

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются

Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке следователи проводят проверку по факту изнасилования женщины, сообщает РИА VladNews.

Как сообщали корреспонденту в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю, потерпевшая накануне отдыха в компании, употребляя алкоголь. Утром девушка сообщила в полицию об изнасиловании. Однако во время опроса у нее появились сомнения по поводу случившегося.

В настоящее время следователи проводят доследственную проверку.

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