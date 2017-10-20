Приморье готовится к снегопаду

Спецтехника по очистке дорог проходит проверку

Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Приморье готовится к первому снегу, спецтехника по очистке дорог проходит плановую проверку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Проверку уже прошел филиал «Пригородный», отвечающий за дороги от аэропорта до пригорода Владивостока.

Специалисты проверяют готовность техники к погрузке песко-солевой смеси и оперативному выезду на места базирования. Тракторы и КАМАЗы с комбинированными дорожными машинами выезжают на дороги в Артеме, на гостевой маршрут и на шаморовский перевал. Это трассы с наиболее интенсивным движением, поэтому нам важно приступить к их очистке от снега как можно скорее.

В ближайшее время такие же проверки пройдут в остальных филиалах предприятия.

Отметим, что в настоящее время на всех филиалах АО «Примавтодор» продолжается заготовка песко-солевой смеси и инертных материалов для зимнего содержания дорог в крае.