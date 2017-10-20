Смертельное ДТП произошло на трассе в Приморье

В настоящее время по данному факту проводится проверка

Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом в лесном массиве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

Установлено, что опрокидывание транспортного средства произошло в лесном массиве в районе 19 километра автодороги Новомихайловка-Чугуевка-Лазо.

При движении в лесном массиве 61-летний мужчина не справился с управлением трактора и совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель получил тяжелые травмы, от которых скончался. Мужчина управлял транспортным средством без соответствующих документов.

Напомним, 14 октября при схожих обстоятельствах скончался водитель трактора в лесном массиве Кировского района. Мужчина оказался придавлен транспортным средством и получил тяжелые травмы, не совместимые с жизнью.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.