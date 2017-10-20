Стало известно о главных задачах будущего президента России

Владимир Путин рассказал, какой должен быть глава государства

Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Владимир Путин рассказал, каким должен быть будущий президент России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Известия.

По мнению главы государства, президент должен сделать Россию гибкой и конкурентоспособной. Об этом он заявил в ходе заключительной дискуссии заседания клуба «Валдай».

«Гибкой — с точки зрения развития экономики, устремленной в будущее — с точки зрения новейших технологий, оценки этих возможностей и их применения», — сказал Путин.

Также Путин считает, что нужно укреплять обороноспособность, совершенствовать политическую систему. Глава государства также считает, что следующим президентом в России может быть женщина.

«У нас все возможно», — ответил Путин на соответствующий вопрос журналиста.