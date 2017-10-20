Электричка «Владивосток-Уссурийск» сбила пьяную женщину

Женщина получила серьезные травмы

Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

В Приморье электричка сбила местную жительницу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ЛУ на транспорте МВД по ДВФО.

Инцидент произошел на станции Баневурово. От дежурного по станции поступило сообщение о том, что 42-летняя жительница поселка Партизан, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышла на железнодорожную насыпь, приблизившись к путям, и была травмирована проходившим электропоездом «Владивосток-Уссурийск».

Машинист пригородного поезда, заметив женщину, подавал звуковые сигналы, применил экстренное торможение для предотвращения наезда на человека, однако, столкновения избежать не удалось.

В тяжелом состоянии поездной бригадой, на этой же электричке, пострадавшая была транспортирована на станцию Уссурийск, откуда доставлена в травматологическое отделение городской больницы.

Женщина получила черепно-мозговую травму, значительные ушибы и раны.

О происшествии стражами правопорядка сообщено родственникам пострадавшей.

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