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На территорию СИЗО Владивостока пытались перебросить наркотики через забор

По данному факту возбуждено уголовное дело
Фото: ГУФСИН России по Приморскому краю Фото: ГУФСИН России по Приморскому краю
Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Сотрудники СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю пресекли попытку переброса партии наркотических веществ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Приморскому краю.

В ходе отработки оперативной информации был предотвращен переброс 8 свертков с веществом наркотического происхождения. Передача запрещенных предметов предотвращена благодаря грамотным действиям сотрудников учреждения.

Младший инспектор отдела охраны доложила, что из соседствующего с учреждением жилого дома неизвестные лица пытаются при помощи веревки передать предметы на режимную территорию. Сотрудники дежурной смены оперативно выдвинулись к месту, предотвратили попытку переброса и изъяли 8 полиэтиленовых свертков с веществом буро-зеленого цвета.

Экспертиза подтвердила, что вещество имеет наркотическое происхождение и является каннабисом общим весом более 52 грамм. В настоящий момент материалы по данному факту направлены в УМВД по г. Владивостоку для принятия процессуального решения.

Отметим, что сотрудниками СИЗО-1 ведется постоянная целенаправленная работа по пресечению попыток передачи запрещенных предметов любыми ухищренными способами. Например, в июле пресекли передачу наркотических веществ, которыми была пропитана пара нижнего мужского белья. В этом же месяце при попытке переброса крупной партии запрещенных предметов из соседнего дома был задержан мужчина: помимо внушительного количества телефонов, комплектующих к ним, бытовых инструментов, в передаче было обнаружено 111 литров спиртосодержащей продукции. 

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