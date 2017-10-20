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Неоднозначная погода ожидает приморцев на выходных

В субботу во Владивостоке не исключен небольшой дождь
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 19 октября, погодные условия в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примпогоды. В течение дня они будут смещаться по территории края, вызывая в отдельных районах осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +1...+15°C.

В выходные синоптические условия в Приморском крае будут различными. В субботу погоду будут определять фронтальные разделы циклона, который переместятся с Китая на Хабаровский край. Местами пройдут осадки преимущественно в виде дождя. В отдельных районах усилится южный ветер. Фон ночных температур воздуха ожидается в пределах +6…+13°С, местами на востоке около 0°С. Субботний день будет достаточно тёплым, максимальные температуры воздуха +9…+18°С.

В воскресенье синоптическая ситуация изменится. Ночью за фронтом распространится гребень холодного антициклона, в большинстве районов Приморья осадки прекратятся, сохраняясь лишь местами на севере края. Вместе с гребнем вторгнется очередная порция холода, усилится ветер, фон ночных и дневных температур понизится на несколько градусов. Ночью температура воздуха составит от +3 до -9°С. Днем +6…+11°С, на севере местами около 0°С.

Во Владивостоке сегодня облачно, возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный сильный. Температура воздуха +10…+12°С.

Ночью и утром в пятницу в краевом центре ожидается дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура ночью составит +8…+10°С, днем +11…+13°С.

В субботу во Владивостоке не исключен небольшой дождь. Ветер ночью южный, днем северный умеренный до сильного. Ночью минимальные температуры составят +10…+12°С, днём воздух прогреется до +13…+16°С. В воскресенье ожидается погода без осадков, будет ветрено и прохладно. Температурный фон понизится: ночью +0…+2°С, днём +5…+8°С.

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