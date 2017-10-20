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Жительница Приморья выбросила из окна щенка

От полученных травм животное скончалось
Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews
Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Жительница Лесозаводска выбросила маленького щенка с балкона квартиры, расположенной на четвертом этаже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. О случившемся в полицию сообщила ее сожительница.

Заявительница, ее несовершеннолетняя дочь и их сожительница находились дома. Внезапно двухмесячный щенок начал громко лаять. чем вызвал неадекватное и агрессивное поведение подозреваемой. В процессе между женщинами возник конфликт, подозреваемая взяла щенка и отправилась на балкон. Хозяйка животного и ее дочь пытались остановить злоумышленницу, но безуспешно. 

От удара щенок получил травмы несовместимые с жизнью. Соседи вызвали полицию. Женщину доставили в отдел внутренних дел, где она дала признательные показания. 

Отделом дознания МОМВД России «Лесозаводский» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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