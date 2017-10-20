Массовое ДТП произошло во Владивостоке

В настоящее время все подробности устанавливаются

Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Накануне вечером во Владивостоке произошло массовое ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Транспортное происшествие на второреченском мосту. По информации очевидцев, Lexus, Note и Mercedes, двигались со стороны Зари. По неизвестной причине Lexus совершил столкновение с Nissan Note, в результате чего малолитражку от удара откинуло в Mercedes, а затем на встречную полосу движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Lexus GX460.

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.

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