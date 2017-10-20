В Приморье продолжается борьба с огненной стихией

Памятка по предотвращению пожаров

Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Сотрудники Амурского спасательного центра МЧС России, прибывшие на территорию Приморского края из Хабаровска, продолжают работы по недопущению распространения огня на территории Чугуевского района Приморья, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

За минувшие сутки силами аэромобильной группировки спасательного центра было потушено около 15 км кромок пожаров. Совместно с сотрудниками полиции Чугуевского муниципального района было проведено более двадцати разъяснительных бесед с населением, организованы дежурства на входах в лесные массивы и их окарауливание в районах населенных пунктов: Пшеницино, Антоновка и Верхняя Бреевка.

Основная причина природных пожаров в Приморье это нарушение населением правил пожарной безопасности. В связи с этим следует помнить об основных правилах безопасности в пожароопасный период.

Чтобы не допустить пожаров из-за горения сухой травы:

- не поджигайте сухую траву;

- не бросайте на землю горящие спички и окурки;

- не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их непотушенными;

- не разрешайте детям играть с пожароопасными предметами;

- вокруг своего участка скосите сухую траву.

Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу:

- немедленно сообщите о пожаре по телефонам «101» или «112»;

- предупредите всех находящихся поблизости людей о необходимости выхода из опасной зоны;

- после выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в администрацию населённого пункта, лесничество.