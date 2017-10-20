Неоднозначная погода ожидает приморцев на выходных 11:24, 20 октября Неоднозначная погода ожидает приморцев на выходных
Жительница Приморья выбросила из окна щенка 11:00, 20 октября Жительница Приморья выбросила из окна щенка
Массовое ДТП произошло во Владивостоке 10:47, 20 октября Массовое ДТП произошло во Владивостоке (Фото)
Новостная лента
Октябрь, 20 пятница
11:41
​«Летальная» политика Миклушевского Эксклюзив
11:41
Несовершеннолетний рэпер убил несостоявшегося продюсера во Владивостоке
11:41
Андрей Тарасенко «уволил» директора градообразующего предприятия Светлогорья
11:36
На территорию СИЗО Владивостока пытались перебросить наркотики через забор
11:24
Неоднозначная погода ожидает приморцев на выходных
11:12
Госавтоинспекция Приморья в выходные проверит водителей на правила перевозки несовершеннолетних
11:00
Жительница Приморья выбросила из окна щенка
10:47
Массовое ДТП произошло во Владивостоке Фото
10:36
На стройке во Владивостоке завалился самосвал
10:25
В Приморье продолжается борьба с огненной стихией
10:13
Лайнер «Costa NeoRomantica» зайдет во Владивостоке во вторник, 24 октября
10:02
За сутки в Приморье потушили восемь пожаров
09:51
Во Владивостоке пройдет чемпионат по пулевой стрельбе
09:40
Три человека пострадали в ДТП в Приморье Фото
09:29
Ночной гонщик устроил серьезное ДТП на Золотом мосту во Владивостоке Видео
09:17
Подросток, совершивший убийство во Владивостоке, дал признательные показания
09:01
Восемь междугородних рейсов из Владивостока отменены
08:55
Один авиарейс прибывает во Владивосток раньше времени, один – задерживается
08:40
Часть Владивостока останется без света сегодня, 20 октября Адреса
08:35
Во Владивостоке сегодня дождь и сильный ветер
08:07
Пожилая украинка попала в историю во Владивостоке
07:21
Гороскоп на 20 октября
06:15
На Луне обнаружена пещера, пригодная для исследовательской базы
06:12
Прокуратура ответит на вопросы приморцев о контрафакте
05:28
На улице Фадеева во Владивостоке завершен ремонт дороги по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги»
04:31
Во Владивостоке проходит очередной этап публичных слушаний по проекту изменений Генерального плана и Правил землепользования и застройки Фото
03:32
На улице Верхнепортовой завершен монтаж дорожного ограждения Фото
02:25
Одностороннее движение по временной схеме на улице Станюковича во Владивостоке планируется открыть 1 ноября
01:22
Роуминг в России отменят до конца 2017 года - ФАС
00:07
300 старшеклассников Владивостока приняли участие в игре «Поколение Next»
Октябрь, 19 четверг
23:46
Россияне берут новые кредиты, чтобы гасить старые
22:32
Во Владивостоке назовут «Волонтёра года 2017»
21:26
Кудоисты Владивостока встретились на чемпионате и первенстве города Видео
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4220 (159) от 20 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Супермаркет под открытым небом
Чиновникам на защиту леса не хватило денег и людей
Японки приехали собирать желуди
В правительстве пересчитали выходные дни
Карта мыслей, кот Бродского и шутки для самых умных
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

В Приморье продолжается борьба с огненной стихией

Памятка по предотвращению пожаров
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Сотрудники Амурского спасательного центра МЧС России, прибывшие на территорию Приморского края из Хабаровска, продолжают работы по недопущению распространения огня на территории Чугуевского района Приморья, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

За минувшие сутки силами аэромобильной группировки спасательного центра было потушено около 15 км кромок пожаров. Совместно с сотрудниками полиции Чугуевского муниципального района было проведено более двадцати разъяснительных бесед с населением, организованы дежурства на входах в лесные массивы и их окарауливание в районах населенных пунктов: Пшеницино, Антоновка и Верхняя Бреевка.

Основная причина природных пожаров в Приморье это нарушение населением правил пожарной безопасности. В связи с этим следует помнить об основных правилах безопасности в пожароопасный период.

Чтобы не допустить пожаров из-за горения сухой травы:

- не поджигайте сухую траву;

- не бросайте на землю горящие спички и окурки;

- не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их непотушенными;

- не разрешайте детям играть с пожароопасными предметами;

- вокруг своего участка скосите сухую траву.

Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу:

- немедленно сообщите о пожаре по телефонам «101» или «112»;

- предупредите всех находящихся поблизости людей о необходимости выхода из опасной зоны;

- после выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в администрацию населённого пункта, лесничество.

Похожие новости
За сутки в Приморье потушили восемь пожаров
10:02, 20 октября 2017 За сутки в Приморье потушили восемь пожаров

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Три человека пострадали в ДТП в Приморье
09:40, 20 октября 2017 Три человека пострадали в ДТП в Приморье

По данному факту проводится проверка

Ночной гонщик устроил серьезное ДТП на Золотом мосту во Владивостоке
09:29, 20 октября 2017 Ночной гонщик устроил серьезное ДТП на Золотом мосту во Владивостоке

Автомобиль получил серьезные механические повреждения

Подросток, совершивший убийство во Владивостоке, дал признательные показания
09:17, 20 октября 2017 Подросток, совершивший убийство во Владивостоке, дал признательные показания

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается

Пожилая украинка попала в историю во Владивостоке
08:07, 20 октября 2017 Пожилая украинка попала в историю во Владивостоке

Благодаря стражам правопорядка, история закончилась благополучно

Во Владивостоке вскрылась незаконная торговля сим-картами
18:37, 19 октября 2017 Во Владивостоке вскрылась незаконная торговля сим-картами

Виновные оштрафованы а более чем 100 тысяч рублей

Приморец во второй раз попался на любви к пьяной езде
18:08, 19 октября 2017 Приморец во второй раз попался на любви к пьяной езде

По данному факту было возбуждено уголовное дело