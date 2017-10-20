Лайнер «Costa NeoRomantica» зайдет во Владивостоке во вторник, 24 октября

Это внеплановый заход круизного судна во Владивосток

Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Пассажирский лайнер «Costa Neoromantica» посетит Владивосток во вторник, 24 октября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Внеплановый заход организован по просьбе южнокорейского туроператора.

Круизное судно пришвартуется в приморской столице в восемь часов утра. На борту более 800 туристов из разных стран Азии и Европы. По традиции гостей Приморья ждет торжественная встреча и концертная программа на площадке морского вокзала, там же развернется большая ярмарка сувениров. Затем для гостей города будет организована обширная туристическая экскурсия по памятным и историческим местам Владивостока.

Интересно, что иностранные туристы будут находиться в нашем городе больше суток. «Costa Neoromantica» отчалит от причала морского вокзала Владивостока в среду, 25 октября, в 16 часов.

Подводя итоги можно сказать, что в 2017 году Владивосток посетили 14 океанских круизных судов с иностранными туристами на борту - это рекорд.

Напомним, что эксклюзивным агентом этих круизных судов во Владивостоке является ООО «ЭРМА».