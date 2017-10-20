За сутки в Приморье потушили восемь пожаров

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

За сутки в Приморье была организована работа по тушению восьми техногенных пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Для ликвидации последствий ДТП силы и средства МЧС не привлекались. На тушении было задействовано 34 человека личного состава и 11 единиц техники.

По состоянию на семь часов утра выявлено три термические аномалии в 3-х муниципальных образованиях: в Кавалеровском муниципальном районе –1, в Кировском муниципальном районе – 1, в Яковлевском муниципальном районе – 1. Проверяются.

На контроле находится лесопожарная и гидрологическая обстановка на территории Приморского края.

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