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Спорт

Во Владивостоке пройдет чемпионат по пулевой стрельбе

К участию в соревнованиях допускаются любители и спортсмены
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

В субботу, 21 октября, в 10 часов в тире Центра спортивной подготовки по адресу ул. Снеговая, 35 пройдет чемпионат Владивостока по пулевой стрельбе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. На соревнованиях будут использоваться пневматические винтовка и пистолеты.

К участию в соревнованиях допускаются любители (безразрядники) и спортсмены стрелковых спортивных клубов, спортивных школ и учебных заведений Владивостока. Участники соревнований должны иметь при себе свое спортивное снаряжение. Турнир проводится при поддержке администрации Владивостока. Вход на мероприятие свободный, по вопросам участия обращаться по телефону 8-908-446-0563.

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