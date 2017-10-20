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Ночной гонщик устроил серьезное ДТП на Золотом мосту во Владивостоке

Автомобиль получил серьезные механические повреждения
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла серьезная авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел ночью на Золотом мосту в сторону Некрасовского путепровода. Водитель автомобиля марки Nissan Skyline не справился с управлением своего транспортного средства на скользком участке трассы и вылетел на газон, а после - совершил столкновение со столбом. От удара у автомобиля отлетел бампер. По предварительной информации, никто не пострадал. Самостоятельно покинуть место происшествия транспортному средству уже не удалось.

Все причины аварии еще предстоит выяснить сотрудникам ДПС.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.


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