Ночной гонщик устроил серьезное ДТП на Золотом мосту во Владивостоке

Автомобиль получил серьезные механические повреждения

Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла серьезная авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел ночью на Золотом мосту в сторону Некрасовского путепровода. Водитель автомобиля марки Nissan Skyline не справился с управлением своего транспортного средства на скользком участке трассы и вылетел на газон, а после - совершил столкновение со столбом. От удара у автомобиля отлетел бампер. По предварительной информации, никто не пострадал. Самостоятельно покинуть место происшествия транспортному средству уже не удалось.

Все причины аварии еще предстоит выяснить сотрудникам ДПС.

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