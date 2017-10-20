Три человека пострадали в ДТП в Приморье

По данному факту проводится проверка

Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о ДТП в районе 27 км автодороги Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Установлено, что 22-летний водитель автомашины Toyota Hiace, двигаясь в направлении села Лазо, в районе 27 км автодороги Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилями Nissan AD, Toyota Camry Gracia и Toyota Corolla.

В результате автоаварии травмы получили 22-летний водитель микроавтобуса, 32-летний водитель Тoyota Camry Gracia, 46-летний водитель Toyota Corolla.

Прибывшие медики госпитализировали водителя Camry с черепно-мозговой травмой.

Установлено, что стаж вождения водителя Toyota Hiace, составляет менее одного года. К административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения он не привлекался.

В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

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