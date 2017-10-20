Три человека пострадали в ДТП в Приморье 09:40, 20 октября Три человека пострадали в ДТП в Приморье (Фото)
Ночной гонщик устроил серьезное ДТП на Золотом мосту во Владивостоке 09:29, 20 октября Ночной гонщик устроил серьезное ДТП на Золотом мосту во Владивостоке (Видео)
Подросток, совершивший убийство во Владивостоке, дал признательные показания 09:17, 20 октября Подросток, совершивший убийство во Владивостоке, дал признательные показания
Новостная лента
Октябрь, 20 пятница
10:10
​«Летальная» политика Миклушевского Эксклюзив
10:10
Несовершеннолетний рэпер убил несостоявшегося продюсера во Владивостоке
10:10
Андрей Тарасенко «уволил» директора градообразующего предприятия Светлогорья
10:02
За сутки в Приморье потушили восемь пожаров
09:51
Во Владивостоке пройдет чемпионат по пулевой стрельбе
09:40
Три человека пострадали в ДТП в Приморье Фото
09:29
Ночной гонщик устроил серьезное ДТП на Золотом мосту во Владивостоке Видео
09:17
Подросток, совершивший убийство во Владивостоке, дал признательные показания
09:01
Восемь междугородних рейсов из Владивостока отменены
08:55
Один авиарейс прибывает во Владивосток раньше времени, один – задерживается
08:40
Часть Владивостока останется без света сегодня, 20 октября Адреса
08:35
Во Владивостоке сегодня дождь и сильный ветер
08:07
Пожилая украинка попала в историю во Владивостоке
07:21
Гороскоп на 20 октября
06:15
На Луне обнаружена пещера, пригодная для исследовательской базы
06:12
Прокуратура ответит на вопросы приморцев о контрафакте
05:28
На улице Фадеева во Владивостоке завершен ремонт дороги по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги»
04:31
Во Владивостоке проходит очередной этап публичных слушаний по проекту изменений Генерального плана и Правил землепользования и застройки Фото
03:32
На улице Верхнепортовой завершен монтаж дорожного ограждения Фото
02:25
Одностороннее движение по временной схеме на улице Станюковича во Владивостоке планируется открыть 1 ноября
01:22
Роуминг в России отменят до конца 2017 года - ФАС
00:07
300 старшеклассников Владивостока приняли участие в игре «Поколение Next»
Октябрь, 19 четверг
23:46
Россияне берут новые кредиты, чтобы гасить старые
22:32
Во Владивостоке назовут «Волонтёра года 2017»
21:26
Кудоисты Владивостока встретились на чемпионате и первенстве города Видео
20:31
МФЦ Владивостока увеличивает количество предоставляемых услуг до 193 и приглашает на работу дополнительных специалистов
19:03
Фестиваль ветеранских хоров состоялся во Владивостоке Видео
18:37
Во Владивостоке вскрылась незаконная торговля сим-картами
18:32
Стало известно, какие грибы предпочитают приморцы
18:08
Приморец во второй раз попался на любви к пьяной езде
17:59
КНДР пригрозила США «неслыханным» и неожиданным ударом
17:52
Приморцев собирались накормить деликатесами с кишечной палочкой
17:46
Андрей Тарасенко выразил соболезнования родным и близким Виктора Миськова
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4220 (159) от 20 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Супермаркет под открытым небом
Чиновникам на защиту леса не хватило денег и людей
Японки приехали собирать желуди
В правительстве пересчитали выходные дни
Карта мыслей, кот Бродского и шутки для самых умных
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП в Приморье

По данному факту проводится проверка
Фото: 25.мвд.рф Фото: 25.мвд.рф
Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о ДТП в районе 27 км автодороги Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Установлено, что 22-летний водитель автомашины Toyota Hiace, двигаясь в направлении села Лазо, в районе 27 км автодороги Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилями Nissan AD, Toyota Camry Gracia и Toyota Corolla.

В результате автоаварии травмы получили 22-летний водитель микроавтобуса, 32-летний водитель Тoyota Camry Gracia, 46-летний водитель Toyota Corolla.

Прибывшие медики госпитализировали водителя Camry с черепно-мозговой травмой.

Установлено, что стаж вождения водителя Toyota Hiace, составляет менее одного года. К административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения он не привлекался.

В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

Похожие новости
Ночной гонщик устроил серьезное ДТП на Золотом мосту во Владивостоке
09:29, 20 октября 2017 Ночной гонщик устроил серьезное ДТП на Золотом мосту во Владивостоке

Автомобиль получил серьезные механические повреждения

Подросток, совершивший убийство во Владивостоке, дал признательные показания
09:17, 20 октября 2017 Подросток, совершивший убийство во Владивостоке, дал признательные показания

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается

Пожилая украинка попала в историю во Владивостоке
08:07, 20 октября 2017 Пожилая украинка попала в историю во Владивостоке

Благодаря стражам правопорядка, история закончилась благополучно

Во Владивостоке вскрылась незаконная торговля сим-картами
18:37, 19 октября 2017 Во Владивостоке вскрылась незаконная торговля сим-картами

Виновные оштрафованы а более чем 100 тысяч рублей

Приморец во второй раз попался на любви к пьяной езде
18:08, 19 октября 2017 Приморец во второй раз попался на любви к пьяной езде

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Приморцев собирались накормить деликатесами с кишечной палочкой
17:52, 19 октября 2017 Приморцев собирались накормить деликатесами с кишечной палочкой

Опаснаые морепродукты забракованы в лаборатории

Самосвал перевернулся в Приморье
16:52, 19 октября 2017 Самосвал перевернулся в Приморье

В настоящее время информация о происшествии устанавливается