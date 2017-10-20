Подросток, совершивший убийство во Владивостоке, дал признательные показания

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается

Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Подросток, совершивший жестокое убийство во Владивостоке в ночь на 19 октября, в отделе полиции дал признательные показания, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Напомним, что в ночное время сотрудники Госавтоинспекции в районе мыса Басаргина заметили автомобиль Toyota Corolla Rumion. Требование инспекторов ДПС об остановке транспортного средства водитель проигнорировал и продолжил движение. Полицейские организовали преследование нарушителя. В районе Седанки автомобиль был остановлен. За рулем транспортного средства находился 15-летний житель Владивостока.

Установлено, что на острове Русский у несовершеннолетнего произошел конфликт с малознакомым мужчиной, с которым он познакомился в социальных сетях. Злоумышленник нанес ножевое ранение 23-летнему владельцу иномарки, после чего уехал на его автомобиле.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

В отделе полиции задержанный дал признательные показания.

По данному факту следователи Приморья возбудили уголовное дело. В настоящее время расследование продолжается.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.