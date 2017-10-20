Часть Владивостока останется без света сегодня, 20 октября

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 20 октября, Владивосток частично останется без электроснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПР ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике электросетей. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

Адреса:

Адмирала Юмашева ул.14Б,

Амурская ул.15, 17, 20,

Добровольского ул.20, 23,

Жемчужная ул.24,

Камчатская ул.14,

Кирова ул.52, 54,

Клубная ул.49Д,

Лермонтова ул.34, 36, 75, 77, 77/1,

Ломаная ул.11, 13, 15, 9,

Луговая ул.83, 85,

Минская ул.10, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 2,

Петропавловская ул.1, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 3, 5, 7, 9, 22,

Путятинская ул.11, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 33, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 25, 35,

Таежная ул.10, 10А, 28, 8,

Чапаева ул.17, 19, 19А, 21, 21А, 23, 23А, 25, 25А, 27, 29, 31, 39, 9,

Янтарная ул.10, 12