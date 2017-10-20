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Общество

Во Владивостоке сегодня дождь и сильный ветер

Температура воздуха +7...+18°C
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 20 октября, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае переменная облачность, местами небольшой и умеренный дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +7...+18°C, сообщает Примпогода. 

Во Владивостоке переменная облачность, утром дождь. Ветер юго-восточный умеренный до сильного, во второй половине дня сильный. Температура воздуха +11…+13°С.

В Уссурийске облачно с прояснениями, утром дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +14…+16°С.

В Находке облачно, небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура +13…+15°С.

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