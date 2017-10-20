Гороскоп на 20 октября 07:21, 20 октября Гороскоп на 20 октября
Приморье продолжает вооружаться 17:45, 19 октября Приморье продолжает вооружаться
Стало известно, когда в дома владивостокцев начнет поступать тепло 17:41, 19 октября Стало известно, когда в дома владивостокцев начнет поступать тепло
Новостная лента
Октябрь, 20 пятница
08:39
​«Летальная» политика Миклушевского Эксклюзив
08:39
Несовершеннолетний рэпер убил несостоявшегося продюсера во Владивостоке
08:39
Андрей Тарасенко «уволил» директора градообразующего предприятия Светлогорья
08:07
Пожилая украинка попала в историю во Владивостоке
07:21
Гороскоп на 20 октября
06:15
На Луне обнаружена пещера, пригодная для исследовательской базы
06:12
Прокуратура ответит на вопросы приморцев о контрафакте
05:28
На улице Фадеева во Владивостоке завершен ремонт дороги по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги»
04:31
Во Владивостоке проходит очередной этап публичных слушаний по проекту изменений Генерального плана и Правил землепользования и застройки Фото
03:32
На улице Верхнепортовой завершен монтаж дорожного ограждения Фото
02:25
Одностороннее движение по временной схеме на улице Станюковича во Владивостоке планируется открыть 1 ноября
01:22
Роуминг в России отменят до конца 2017 года - ФАС
00:07
300 старшеклассников Владивостока приняли участие в игре «Поколение Next»
Октябрь, 19 четверг
23:46
Россияне берут новые кредиты, чтобы гасить старые
22:32
Во Владивостоке назовут «Волонтёра года 2017»
21:26
Кудоисты Владивостока встретились на чемпионате и первенстве города Видео
20:31
МФЦ Владивостока увеличивает количество предоставляемых услуг до 193 и приглашает на работу дополнительных специалистов
19:03
Фестиваль ветеранских хоров состоялся во Владивостоке Видео
18:37
Во Владивостоке вскрылась незаконная торговля сим-картами
18:32
Стало известно, какие грибы предпочитают приморцы
18:08
Приморец во второй раз попался на любви к пьяной езде
17:59
КНДР пригрозила США «неслыханным» и неожиданным ударом
17:52
Приморцев собирались накормить деликатесами с кишечной палочкой
17:46
Андрей Тарасенко выразил соболезнования родным и близким Виктора Миськова
17:45
Приморье продолжает вооружаться
17:41
Стало известно, когда в дома владивостокцев начнет поступать тепло
17:40
Глава Приморья предложил быть жестче с бизнесом
17:29
Во Владивостоке впервые прошел форум приемных родителей
17:16
Выходные в Приморье будут холодными и дождливыми
17:04
Федерация рукопашного боя Владивостока приглашает девушек на бесплатные тренировки
16:56
Во Владивостоке прошла очередная открытая тренировка юных хоккеистов в новой ледовой арене «ICE ТИГР» Фото
16:52
Самосвал перевернулся в Приморье Фото
16:42
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины во Владивостоке
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4220 (159) от 20 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Супермаркет под открытым небом
Чиновникам на защиту леса не хватило денег и людей
Японки приехали собирать желуди
В правительстве пересчитали выходные дни
Карта мыслей, кот Бродского и шутки для самых умных
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Гороскоп на 20 октября

День будет благоприятным
Фото: lilianexpress.com.ua Фото: lilianexpress.com.ua
Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Гороскоп на сегодня обещает быть удачным для трудовых свершений и приумножения богатств, так что не упустите свой шанс. Это хороший день для активных, энергичных поступков! Однако в этом кроется и определенный подвох. Бросаясь грудью на амбразуру, не переоцените свои силы! Что касается ваших отношений с близким человеком, то сегодня они могут быть омрачены ревностью. Не делайте поспешных выводов и отложите разбирательства на другой день – в этот день вы едва ли будете объективны, и выяснения отношений могут перерасти в долгий конфликт, сообщает 1001 Гороскоп.

Отношения Овна с окружающими, увы, будут далеки от идеала. Возможно, сам Овен будет настроен бескомпромиссно, провоцируя конфликты вокруг себя. А может быть, окружающие подольют масла в огонь, подгоняя Овна, критикуя или сплетничая у него за спиной. Так или иначе, звезды гороскопа сегодня советуют ему подготовиться к острым моментам. Если же Овен не хочет провести в выяснениях отношений весь день, ему стоит быть гибче и дипломатичнее. И не путать чувство юмора с безжалостной сатирой.

Окружающие могут удивиться тому, насколько Телец мотивирован в любых делах и сферах жизни – от любви до работы. Он будет настроен не просто на результат, а на результат самый лучший! Секрет в том, что его гороскоп сегодня наполнен флюидами азарта и соревнования. Во всем, за что бы он ни взялся, Телец будет оглядываться на других, стремясь их опередить. Вот почему день отлично подходит и для рабочих подвигов, и для карьеры. Также хорош он для флирта и любви – здесь Тельцу тоже пригодится его умение опережать конкурентов и стремиться к победе.

Организованность у Близнецов будет на высоте! Они не склонны сидеть, сложа руки: если четкой задачи перед ними не поставлено, Близнецы завтра поставят ее перед собой сами. Звезды гороскопа наделяют их активностью и упорством, предвещая успех в делах. Любую задачу они будут выполнять добросовестно и тщательно. Единственное «но»: требовательность Близнецов будет распространяться и на окружающих: если кто-то не соответствует их высоким ожиданиям, Близнецы сегодня способны высказать ему это прямо в лицо.

День Рака обещает быть полон общения: Рак будет притягивать к себе людей, как магнит! Все, что бы он ни говорил и ни делал, будет вызывать пристальное внимание окружающих, причем чаще всего это внимание будет позитивным. Люди, сами того не замечая, будут тянуться к Раку, поддерживая его идеи, спрашивая совета, предлагая помочь. Если же Рак рискнет попробовать себя в качестве оратора или выступит инициатором каких-то проектов, результат превзойдет все ожидания – дар убеждения сегодня у него на высоте!

Сегодняшний день Льву стоит посвятить текущим делам – это будет получаться лучше всего. Звезды гороскопа наделяют Льва внимательностью и аккуратностью, позволяя переделать все то, до чего раньше у него просто не доходили руки: ответить на письма, заняться уборкой, продумать каждую мелочь, походить по магазинам, разработать план действий… А вот глобальные, ответственные задачи Льву сегодня решать не стоит. В случае же, если он попытается это сделать, накладок не избежать.

 Деве будет интересно все вокруг, звезды гороскопа наделяют ее активностью, эмоциональностью, творческой энергией и неуемным любопытством! Окружающие могут сами не заметить, как раскроют Деве душу, выболтав свои секреты, – настолько благодарным слушателем она будет. Кроме моря искреннего общения, Дева сегодня может посвятить этот день любым своим интересам – от хобби до развлечений, путешествий и любви. Единственное, что ей будет невероятно трудно делать, это заниматься рутиной – разве что она найдет в ней изюминку, сумев разжечь в себе спортивный азарт.

 Весы способны преуспеть в любых областях, связанных с деловой сферой жизни. Их ждет удача и рост в карьере, работе, бизнесе, деньгах. Покупки, сделанные сегодня, обещают оказаться удачными, планы – жизнеспособными, а запущенные проекты прибыльными. Звезды гороскопа советуют Весам сегодня решительно начать осуществлять все то, что они задумали. Возможно, для какого-то шага им не хватает лишь капли смелости? А ведь эта капля способна изменить их жизнь.

Гороскоп Скорпиона как нельзя лучше подходит для того, чтобы открыть новую страницу своей жизни, начав реализовывать какие-то планы. Звезды говорят, что это день успешных, многообещающих начинаний. Скорпиону нужно воспользоваться этим, чтобы энергично взяться за дела. Возможно, он уже давно хотел запустить новый проект, сменить имидж, бросить курить, записаться на фитнес, завязать романтическое знакомство или поискать новую работу? Что ж, время перемен настало – действуйте!

 Отличный день, когда все дела будут удаваться Стрельцу легко, без лишнего надрыва. Стрелец будет находиться в состоянии гармонии с собой и с миром – это даст ему преимущество в делах и общении с людьми. Вполне возможно, что сегодня в жизни у Стрельца произойдет приятное событие, сюрприз или же он просто без видимой причины будет получать удовольствие от происходящего. Так или иначе, равновесие в душе позволит Стрельцу сегодня провести этот день не только приятно, но и полезно: звезды гороскопа дарят ему заряд энергии и творческих сил.

Звезды гороскопа советуют Козерогу быть осторожнее с деньгами: есть вероятность убытков и потерь. В первую очередь это может быть связано с невнимательностью и доверчивостью Козерога – сегодня он может совершить необдуманную покупку, потратить крупную сумму на развлечения или же стать жертвой обмана. Чтобы подобного не произошло, Козерогу необходимо контролировать свои траты. Лучший вариант – это выделить заранее деньги на шоппинг и не превышать установленный лимит. А вот инвестициями, бизнесом и игрой на бирже Козерогу с его финансовым везением сегодня лучше вообще не заниматься.

Звезды гороскопа предвещают Водолею подарки судьбы. Скорее всего, приятные сюрпризы ожидают его в сфере бизнеса или финансов, но могут также затронуть личную жизнь Водолея или его отношения с людьми. Так или иначе, улыбка Фортуны не будет случайной: Водолей получит лишь то, что сам заслужил. Плоды может принести его работа над проектом, в который он вложил свое время и силы, – возможно, сегодня он получит первую прибыль или же получит подтверждение того, что находится на правильном пути.

Рыбам стоит весь день держать руку на пульсе событий – не исключено, что ситуация потребует их осведомленности и подготовленности. Расслабившись, Рыбы рискуют пропустить удар, став жертвой мошенников или заложником неблагоприятных обстоятельств. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют Рыбам тщательно следить за всем, что происходит вокруг. Возможно, кто-то пытается их дезинформировать или обвести вокруг пальца? На всякий случай рейтинг доверия Рыб к малознакомым людям завтра должен стремиться к нулю.

Похожие новости
На Луне обнаружена пещера, пригодная для исследовательской базы
06:15, 20 октября 2017 На Луне обнаружена пещера, пригодная для исследовательской базы

При помощи зонда были сделаны снимки входа в пещеру

Прокуратура ответит на вопросы приморцев о контрафакте
06:12, 20 октября 2017 Прокуратура ответит на вопросы приморцев о контрафакте

"Горячая линия" будет проходить весь день, 20 октября

На улице Фадеева во Владивостоке завершен ремонт дороги по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги»
05:28, 20 октября 2017 На улице Фадеева во Владивостоке завершен ремонт дороги по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги»

Завершающим этапом работ стало нанесение дорожной разметки: осевых и пунктирных линий, а также разметки типа «зебра»

Во Владивостоке проходит очередной этап публичных слушаний по проекту изменений Генерального плана и Правил землепользования и застройки
04:31, 20 октября 2017 Во Владивостоке проходит очередной этап публичных слушаний по проекту изменений Генерального плана и Правил землепользования и застройки

Традиционно одним из самых острых остается вопрос сохранения в городе зеленых насаждений

На улице Верхнепортовой завершен монтаж дорожного ограждения
03:32, 20 октября 2017 На улице Верхнепортовой завершен монтаж дорожного ограждения

всего в этом году работы по установке лееров запланированы по 72 адресам

Одностороннее движение по временной схеме на улице Станюковича во Владивостоке планируется открыть 1 ноября
02:25, 20 октября 2017 Одностороннее движение по временной схеме на улице Станюковича во Владивостоке планируется открыть 1 ноября

Полное восстановление дороги и движения транспорта в обоих направлениях планируется в августе 2018 года

300 старшеклассников Владивостока приняли участие в игре «Поколение Next»
00:07, 20 октября 2017 300 старшеклассников Владивостока приняли участие в игре «Поколение Next»

Игра проводилась в два этапа