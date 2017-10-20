Приморье продолжает вооружаться 17:45, 19 октября Приморье продолжает вооружаться
Стало известно, когда в дома владивостокцев начнет поступать тепло 17:41, 19 октября Стало известно, когда в дома владивостокцев начнет поступать тепло
Глава Приморья предложил быть жестче с бизнесом 17:40, 19 октября Глава Приморья предложил быть жестче с бизнесом
Новостная лента
Октябрь, 20 пятница
07:08
​«Летальная» политика Миклушевского Эксклюзив
07:08
Несовершеннолетний рэпер убил несостоявшегося продюсера во Владивостоке
07:08
Андрей Тарасенко «уволил» директора градообразующего предприятия Светлогорья
06:15
На Луне обнаружена пещера, пригодная для исследовательской базы
06:12
Прокуратура ответит на вопросы приморцев о контрафакте
05:28
На улице Фадеева во Владивостоке завершен ремонт дороги по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги»
04:31
Во Владивостоке проходит очередной этап публичных слушаний по проекту изменений Генерального плана и Правил землепользования и застройки Фото
03:32
На улице Верхнепортовой завершен монтаж дорожного ограждения Фото
02:25
Одностороннее движение по временной схеме на улице Станюковича во Владивостоке планируется открыть 1 ноября
01:22
Роуминг в России отменят до конца 2017 года - ФАС
00:07
300 старшеклассников Владивостока приняли участие в игре «Поколение Next»
Октябрь, 19 четверг
23:46
Россияне берут новые кредиты, чтобы гасить старые
22:32
Во Владивостоке назовут «Волонтёра года 2017»
21:26
Кудоисты Владивостока встретились на чемпионате и первенстве города Видео
20:31
МФЦ Владивостока увеличивает количество предоставляемых услуг до 193 и приглашает на работу дополнительных специалистов
19:03
Фестиваль ветеранских хоров состоялся во Владивостоке Видео
18:37
Во Владивостоке вскрылась незаконная торговля сим-картами
18:32
Стало известно, какие грибы предпочитают приморцы
18:08
Приморец во второй раз попался на любви к пьяной езде
17:59
КНДР пригрозила США «неслыханным» и неожиданным ударом
17:52
Приморцев собирались накормить деликатесами с кишечной палочкой
17:46
Андрей Тарасенко выразил соболезнования родным и близким Виктора Миськова
17:45
Приморье продолжает вооружаться
17:41
Стало известно, когда в дома владивостокцев начнет поступать тепло
17:40
Глава Приморья предложил быть жестче с бизнесом
17:29
Во Владивостоке впервые прошел форум приемных родителей
17:16
Выходные в Приморье будут холодными и дождливыми
17:04
Федерация рукопашного боя Владивостока приглашает девушек на бесплатные тренировки
16:56
Во Владивостоке прошла очередная открытая тренировка юных хоккеистов в новой ледовой арене «ICE ТИГР» Фото
16:52
Самосвал перевернулся в Приморье Фото
16:42
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины во Владивостоке
16:40
Приморец заживо сжег свою знакомую в ходе застолья
16:29
Лайнер «Costa NeoRomantica» еще раз посетит Владивосток в этом году
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4220 (159) от 20 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Супермаркет под открытым небом
Чиновникам на защиту леса не хватило денег и людей
Японки приехали собирать желуди
В правительстве пересчитали выходные дни
Карта мыслей, кот Бродского и шутки для самых умных
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

На Луне обнаружена пещера, пригодная для исследовательской базы

При помощи зонда были сделаны снимки входа в пещеру
Фото: informator.news Фото: informator.news
Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Японские ученые обнаружили на Луне пещеру, в которой можно построить исследовательскую базу. Об этом говориться на сайте Японского аэрокосмического агентства (JAXA), сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Следует уточнить, что специалисты обнаружили пещеру, используя данные, переданные исследовательским зондом «Кагуя». Полость длиной 50 км находится под кратером Мариус на обратной стороне Луны.

При помощи зонда были сделаны снимки входа в пещеру. Кроме того, методом магнитного зондирования была изучена и ее подземная структура. Ученые считают, что лунная пещера сформировалась около 3,5 млрд лет назад вследствие вулканической активности.

Специалисты уверяю, что если организовать исследовательскую базу в этой пещере, то это позволит сократить негативное воздействие радиации, а также избежать резких перепадов температуры

Похожие новости
Прокуратура ответит на вопросы приморцев о контрафакте
06:12, 20 октября 2017 Прокуратура ответит на вопросы приморцев о контрафакте

"Горячая линия" будет проходить весь день, 20 октября

На улице Фадеева во Владивостоке завершен ремонт дороги по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги»
05:28, 20 октября 2017 На улице Фадеева во Владивостоке завершен ремонт дороги по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги»

Завершающим этапом работ стало нанесение дорожной разметки: осевых и пунктирных линий, а также разметки типа «зебра»

Во Владивостоке проходит очередной этап публичных слушаний по проекту изменений Генерального плана и Правил землепользования и застройки
04:31, 20 октября 2017 Во Владивостоке проходит очередной этап публичных слушаний по проекту изменений Генерального плана и Правил землепользования и застройки

Традиционно одним из самых острых остается вопрос сохранения в городе зеленых насаждений

На улице Верхнепортовой завершен монтаж дорожного ограждения
03:32, 20 октября 2017 На улице Верхнепортовой завершен монтаж дорожного ограждения

всего в этом году работы по установке лееров запланированы по 72 адресам

Одностороннее движение по временной схеме на улице Станюковича во Владивостоке планируется открыть 1 ноября
02:25, 20 октября 2017 Одностороннее движение по временной схеме на улице Станюковича во Владивостоке планируется открыть 1 ноября

Полное восстановление дороги и движения транспорта в обоих направлениях планируется в августе 2018 года

300 старшеклассников Владивостока приняли участие в игре «Поколение Next»
00:07, 20 октября 2017 300 старшеклассников Владивостока приняли участие в игре «Поколение Next»

Игра проводилась в два этапа

Во Владивостоке назовут «Волонтёра года 2017»
22:32, 19 октября 2017 Во Владивостоке назовут «Волонтёра года 2017»

Конкурс призван поддержать развитие волонтерского движения в столице Приморья