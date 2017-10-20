На Луне обнаружена пещера, пригодная для исследовательской базы

При помощи зонда были сделаны снимки входа в пещеру

Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Японские ученые обнаружили на Луне пещеру, в которой можно построить исследовательскую базу. Об этом говориться на сайте Японского аэрокосмического агентства (JAXA), сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Следует уточнить, что специалисты обнаружили пещеру, используя данные, переданные исследовательским зондом «Кагуя». Полость длиной 50 км находится под кратером Мариус на обратной стороне Луны.



При помощи зонда были сделаны снимки входа в пещеру. Кроме того, методом магнитного зондирования была изучена и ее подземная структура. Ученые считают, что лунная пещера сформировалась около 3,5 млрд лет назад вследствие вулканической активности.



Специалисты уверяю, что если организовать исследовательскую базу в этой пещере, то это позволит сократить негативное воздействие радиации, а также избежать резких перепадов температуры