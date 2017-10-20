Прокуратура ответит на вопросы приморцев о контрафакте

В пятницу, 20 октября, Дальневосточная транспортная прокуратура проведет «горячую линию» по разъяснению вопросов, связанных с ввозом и оборотом контрафактной продукции; граждане могут как задать интересующие их вопросы, так и сообщить информацию о нарушениях закона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Горячая линия» проводится с 09-00 до 18-00 по телефону дежурного прокурора Дальневосточной транспортной прокуратуры (+7-924-201-57-60) или по телефонам транспортных прокуратур (на правах районных) - для Приморья:
- Находкинская транспортная прокуратура: (4236) 65-36-78.
- Приморская транспортная прокуратура: (4232) 41-28-67.
Также имеющуюся информацию можно сообщить через Интернет-приемную на сайте ДВТП.