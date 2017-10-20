На улице Фадеева во Владивостоке завершен ремонт дороги по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги»

Завершающим этапом работ стало нанесение дорожной разметки: осевых и пунктирных линий, а также разметки типа «зебра»

Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на улице Фадеева завершился ремонт дороги и пешеходной зоны. Благоустройство улицы проведено в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

На улице Фадеева выполнен большой комплекс ремонтных работ. Здесь отремонтированы пешеходные зоны с заменой бордюров и тротуарного покрытия, а также проезжая часть. Рабочие подрядной организации устранили пучины, заменив слабый грунт на твердые породы, демонтировали старое дорожное покрытие и уложили новое.

Завершающим этапом работ стало нанесение дорожной разметки: осевых и пунктирных линий, а также разметки типа «зебра». Стоит отметить, что разметка наносится нитрокраской со светоотражающими элементами в соответствии с нормативными документами.

В ближайшее время на объект выйдет приёмочная комиссия для проверки качества выполненных работ.