Приморье продолжает вооружаться 17:45, 19 октября Приморье продолжает вооружаться
Стало известно, когда в дома владивостокцев начнет поступать тепло 17:41, 19 октября Стало известно, когда в дома владивостокцев начнет поступать тепло
Глава Приморья предложил быть жестче с бизнесом 17:40, 19 октября Глава Приморья предложил быть жестче с бизнесом
Новостная лента
Октябрь, 20 пятница
05:37
​«Летальная» политика Миклушевского Эксклюзив
05:37
Несовершеннолетний рэпер убил несостоявшегося продюсера во Владивостоке
05:37
Андрей Тарасенко «уволил» директора градообразующего предприятия Светлогорья
05:28
На улице Фадеева во Владивостоке завершен ремонт дороги по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги»
04:31
Во Владивостоке проходит очередной этап публичных слушаний по проекту изменений Генерального плана и Правил землепользования и застройки Фото
03:32
На улице Верхнепортовой завершен монтаж дорожного ограждения Фото
02:25
Одностороннее движение по временной схеме на улице Станюковича во Владивостоке планируется открыть 1 ноября
01:22
Роуминг в России отменят до конца 2017 года - ФАС
00:07
300 старшеклассников Владивостока приняли участие в игре «Поколение Next»
Октябрь, 19 четверг
23:46
Россияне берут новые кредиты, чтобы гасить старые
22:32
Во Владивостоке назовут «Волонтёра года 2017»
21:26
Кудоисты Владивостока встретились на чемпионате и первенстве города Видео
20:31
МФЦ Владивостока увеличивает количество предоставляемых услуг до 193 и приглашает на работу дополнительных специалистов
19:03
Фестиваль ветеранских хоров состоялся во Владивостоке Видео
18:37
Во Владивостоке вскрылась незаконная торговля сим-картами
18:32
Стало известно, какие грибы предпочитают приморцы
18:08
Приморец во второй раз попался на любви к пьяной езде
17:59
КНДР пригрозила США «неслыханным» и неожиданным ударом
17:52
Приморцев собирались накормить деликатесами с кишечной палочкой
17:46
Андрей Тарасенко выразил соболезнования родным и близким Виктора Миськова
17:45
Приморье продолжает вооружаться
17:41
Стало известно, когда в дома владивостокцев начнет поступать тепло
17:40
Глава Приморья предложил быть жестче с бизнесом
17:29
Во Владивостоке впервые прошел форум приемных родителей
17:16
Выходные в Приморье будут холодными и дождливыми
17:04
Федерация рукопашного боя Владивостока приглашает девушек на бесплатные тренировки
16:56
Во Владивостоке прошла очередная открытая тренировка юных хоккеистов в новой ледовой арене «ICE ТИГР» Фото
16:52
Самосвал перевернулся в Приморье Фото
16:42
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины во Владивостоке
16:40
Приморец заживо сжег свою знакомую в ходе застолья
16:29
Лайнер «Costa NeoRomantica» еще раз посетит Владивосток в этом году
16:16
​Сопродюсер фильма «Матильда»: Это всё была какая-то странная вакханалия
16:04
Эксперты оценили питьевую воду из крана в Приморье
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4220 (159) от 20 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Супермаркет под открытым небом
Чиновникам на защиту леса не хватило денег и людей
Японки приехали собирать желуди
В правительстве пересчитали выходные дни
Карта мыслей, кот Бродского и шутки для самых умных
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Во Владивостоке проходит очередной этап публичных слушаний по проекту изменений Генерального плана и Правил землепользования и застройки

Традиционно одним из самых острых остается вопрос сохранения в городе зеленых насаждений
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

В четверг, 19 октября, в актовом зале администрации Владивостока проходит очередной этап публичных слушаний по проектам внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки на территории ВГО. Обсуждаются вопросы развития Первореченского района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

В начале слушаний все зарегистрированные участники голосуют за принятие процедуры прохождения публичных слушаний. Представители компании-разработчика рассказывают, какие именно изменения предлагается внести в градостроительные документы. Напомним, что проекты нового Генерального плана ВГО и Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) разработаны по заказу администрации Приморского края специалистами омского Института территориального планирования «Град».

На текущей неделе уже состоялись публичные слушания по проектам документов градостроительного развития, территориального и функционального зонирования в Первомайском, Фрунзенском и Ленинском районах, а на прошлой неделе – на островных территориях, на полуострове Песчаный и в поселке Трудовое. Обсуждение ПЗЗ и генплана проходит в активном режиме: на слушания собираются сотни жителей города, представители бизнеса, предприятий, ТСЖ, архитекторы, юристы, общественные деятели. Люди вносят свои предложения, задают вопросы.

Большая часть предложений касается конкретных земельных участков и их использования в тех или иных целях – с такими предложениями выступают правообладатели. Звучат также выступления по важным, общественно значимым вопросам, возведению транспортных развязок, мостов, тоннелей, дорог, промышленных объектов, парков и скверов, развитию целых микрорайонов.

Ряд вопросов градостроительства и использования территорий оказался дискуссионным, участники высказывают различные точки зрения, нередко диаметрально противоположные.

Традиционно одним из самых острых остается вопрос сохранения в городе зеленых насаждений. В проекте нового генплана зоне рекреации, парков, лесопарков отведены достаточно обширные территории, и все же многие жители активно выступают за расширение таких зон, особенно в плотно застроенной части Владивостока.

Кроме того, специалисты настаивают, что на карте города необходимо обязательно выделить в отдельную функциональную и территориальную зону такую категорию, как городские леса. В проекте таковая оказалась не предусмотрена, хотя по факту на территории ВГО существуют Городское Владивостокское лесничество, Садгородское, Седанское, Лазурное, Островное и военное лесничества.

К слову, в ходе публичных слушаний представители застройщиков не раз выступали за изменение вида разрешенного использования с рекреации на жилую или общественно-деловую целого ряда территорий, где сейчас размещены скверы. Все предложения – как «за», так и «против» – вносятся в протокол.

Среди дискуссионных – вопрос о перечне видов разрешенного использования земельных участков в различных зонах. Так, омские разработчики проекта Правил землепользования и застройки предложили в качестве основных видов разрешенного использования в жилых зонах строительство только жилых домов и объектов образования. Весь комплекс «соцкультбыта» – магазины, спортивные комплексы, предприятия услуг и общественного питания, автостоянки и т. п. – являются условно-разрешенными и могут появиться в жилых микрорайонах только по результатам публичных слушаний.

Представители малого и среднего бизнеса активно выступают за изменение этой нормы: вся «социалка» должна быть такой же основной, считают они, а дополнительные препятствия могут существенно снизить удобство и комфорт жилых зон. Многие специалисты и граждане также согласны с таким подходом: это гармонизирует жилую застройку и уберет лишние административные барьеры. Другие – настаивают на праве установить дополнительные механизмы регулирования для такого строительства. Оба предложения также внесены в протокол для дальнейшего обсуждения.

Поддержку участников слушаний вызвало предложение разработчиков ограничить высотность застройки в исторической зоне города – до шести этажей. К слову, территория, прилегающая к улице Всеволода Сибирцева, с которой открывается красивейший вид на Золотой Рог, также попадает в эту зону, и есть надежда, что больше здесь не появятся высотные здания, которые могли бы загородить этот вид.

Как подчеркивают организаторы публичных слушаний, в соответствии с законодательством все предложения граждан и организаций вносятся в протокол, который будет направлен в специально созданную рабочую группу при администрации Приморского края – для обсуждения и принятия окончательного решения. Окончательное решение будет приниматься специалистами с учетом общественного мнения.

Напомним, слушания проходят в несколько этапов и продлятся до 20 октября. В пятницу, 20 октября, с 10:00 в актовом зале администрации Владивостока будут обсуждать развитие Советского района.

С проектом внесения изменений можно ознакомиться на официальном сайте администрации Владивостока (проект изменений в генплан здесь , проект изменений в Правила землепользования и застройки здесь), а также на сайте ИТП «Град».

Планируется, что обновленный генплан и ПЗЗ будут учитывать долгосрочные перспективы социально-экономического развития территории, а также скорректируют и уточнят территориальное и функциональное зонирование территории.

Похожие новости
На улице Верхнепортовой завершен монтаж дорожного ограждения
03:32, 20 октября 2017 На улице Верхнепортовой завершен монтаж дорожного ограждения

всего в этом году работы по установке лееров запланированы по 72 адресам

Одностороннее движение по временной схеме на улице Станюковича во Владивостоке планируется открыть 1 ноября
02:25, 20 октября 2017 Одностороннее движение по временной схеме на улице Станюковича во Владивостоке планируется открыть 1 ноября

Полное восстановление дороги и движения транспорта в обоих направлениях планируется в августе 2018 года

300 старшеклассников Владивостока приняли участие в игре «Поколение Next»
00:07, 20 октября 2017 300 старшеклассников Владивостока приняли участие в игре «Поколение Next»

Игра проводилась в два этапа

Во Владивостоке назовут «Волонтёра года 2017»
22:32, 19 октября 2017 Во Владивостоке назовут «Волонтёра года 2017»

Конкурс призван поддержать развитие волонтерского движения в столице Приморья

МФЦ Владивостока увеличивает количество предоставляемых услуг до 193 и приглашает на работу дополнительных специалистов
20:31, 19 октября 2017 МФЦ Владивостока увеличивает количество предоставляемых услуг до 193 и приглашает на работу дополнительных специалистов

Отделения начали предоставлять три новые услуги

Стало известно, какие грибы предпочитают приморцы
18:32, 19 октября 2017 Стало известно, какие грибы предпочитают приморцы

Топ популярности грибов немного отличается от общероссийского

Приморье продолжает вооружаться
17:45, 19 октября 2017 Приморье продолжает вооружаться

В Восточный военный округ поступил новый радиолокационный комплекс "Сопка-2"