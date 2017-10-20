Во Владивостоке проходит очередной этап публичных слушаний по проекту изменений Генерального плана и Правил землепользования и застройки

Традиционно одним из самых острых остается вопрос сохранения в городе зеленых насаждений

Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

В четверг, 19 октября, в актовом зале администрации Владивостока проходит очередной этап публичных слушаний по проектам внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки на территории ВГО. Обсуждаются вопросы развития Первореченского района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

В начале слушаний все зарегистрированные участники голосуют за принятие процедуры прохождения публичных слушаний. Представители компании-разработчика рассказывают, какие именно изменения предлагается внести в градостроительные документы. Напомним, что проекты нового Генерального плана ВГО и Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) разработаны по заказу администрации Приморского края специалистами омского Института территориального планирования «Град».

На текущей неделе уже состоялись публичные слушания по проектам документов градостроительного развития, территориального и функционального зонирования в Первомайском, Фрунзенском и Ленинском районах, а на прошлой неделе – на островных территориях, на полуострове Песчаный и в поселке Трудовое. Обсуждение ПЗЗ и генплана проходит в активном режиме: на слушания собираются сотни жителей города, представители бизнеса, предприятий, ТСЖ, архитекторы, юристы, общественные деятели. Люди вносят свои предложения, задают вопросы.

Большая часть предложений касается конкретных земельных участков и их использования в тех или иных целях – с такими предложениями выступают правообладатели. Звучат также выступления по важным, общественно значимым вопросам, возведению транспортных развязок, мостов, тоннелей, дорог, промышленных объектов, парков и скверов, развитию целых микрорайонов.

Ряд вопросов градостроительства и использования территорий оказался дискуссионным, участники высказывают различные точки зрения, нередко диаметрально противоположные.

Традиционно одним из самых острых остается вопрос сохранения в городе зеленых насаждений. В проекте нового генплана зоне рекреации, парков, лесопарков отведены достаточно обширные территории, и все же многие жители активно выступают за расширение таких зон, особенно в плотно застроенной части Владивостока.

Кроме того, специалисты настаивают, что на карте города необходимо обязательно выделить в отдельную функциональную и территориальную зону такую категорию, как городские леса. В проекте таковая оказалась не предусмотрена, хотя по факту на территории ВГО существуют Городское Владивостокское лесничество, Садгородское, Седанское, Лазурное, Островное и военное лесничества.

К слову, в ходе публичных слушаний представители застройщиков не раз выступали за изменение вида разрешенного использования с рекреации на жилую или общественно-деловую целого ряда территорий, где сейчас размещены скверы. Все предложения – как «за», так и «против» – вносятся в протокол.

Среди дискуссионных – вопрос о перечне видов разрешенного использования земельных участков в различных зонах. Так, омские разработчики проекта Правил землепользования и застройки предложили в качестве основных видов разрешенного использования в жилых зонах строительство только жилых домов и объектов образования. Весь комплекс «соцкультбыта» – магазины, спортивные комплексы, предприятия услуг и общественного питания, автостоянки и т. п. – являются условно-разрешенными и могут появиться в жилых микрорайонах только по результатам публичных слушаний.

Представители малого и среднего бизнеса активно выступают за изменение этой нормы: вся «социалка» должна быть такой же основной, считают они, а дополнительные препятствия могут существенно снизить удобство и комфорт жилых зон. Многие специалисты и граждане также согласны с таким подходом: это гармонизирует жилую застройку и уберет лишние административные барьеры. Другие – настаивают на праве установить дополнительные механизмы регулирования для такого строительства. Оба предложения также внесены в протокол для дальнейшего обсуждения.

Поддержку участников слушаний вызвало предложение разработчиков ограничить высотность застройки в исторической зоне города – до шести этажей. К слову, территория, прилегающая к улице Всеволода Сибирцева, с которой открывается красивейший вид на Золотой Рог, также попадает в эту зону, и есть надежда, что больше здесь не появятся высотные здания, которые могли бы загородить этот вид.

Как подчеркивают организаторы публичных слушаний, в соответствии с законодательством все предложения граждан и организаций вносятся в протокол, который будет направлен в специально созданную рабочую группу при администрации Приморского края – для обсуждения и принятия окончательного решения. Окончательное решение будет приниматься специалистами с учетом общественного мнения.

Напомним, слушания проходят в несколько этапов и продлятся до 20 октября. В пятницу, 20 октября, с 10:00 в актовом зале администрации Владивостока будут обсуждать развитие Советского района.

С проектом внесения изменений можно ознакомиться на официальном сайте администрации Владивостока (проект изменений в генплан здесь , проект изменений в Правила землепользования и застройки здесь), а также на сайте ИТП «Град».

Планируется, что обновленный генплан и ПЗЗ будут учитывать долгосрочные перспективы социально-экономического развития территории, а также скорректируют и уточнят территориальное и функциональное зонирование территории.