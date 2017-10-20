На улице Верхнепортовой завершен монтаж дорожного ограждения

всего в этом году работы по установке лееров запланированы по 72 адресам

Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на улице Верхнепортовой завершились работы по монтажу дорожного ограждения. Оно не только сделает более безопасным движение пешеходов по тротуарам, но и избавит от парковки автотранспорта в неустановленных местах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как рассказали в управлении дорог и благоустройства администрации города, всего в этом году работы по установке лееров запланированы по 72 адресам.

«На улице Верхнепортовой подрядчики завершили работы по установке дорожного ограждения из круглой стальной трубы. Работы выполнены в установленные сроки и в соответствии с действующими государственными стандартами», – подчеркнула Валентина Бакай, специалист управления дорог и благоустройства.

Напомним, что дорожное ограждение появляется на тротуарах, спусках и городских магистралях. В настоящее время работы уже полностью завершены по улицам Адм. Кузнецова, Адм. Юмашева, Ладыгина, Окатовой, 50 лет ВЛКСМ, Добровольского, Борисенко, Сахалинской, Невельского, Вилкова, Луговой, Олега Кошевого и Нейбута. В стадии приёмки выполненных работ находятся объекты дорожной инфраструктуры на улицах Надибаидзе, Калинина, Окатовой, Пихтовой, Всеволода Сибирцева, Пушкинской, Ватутина, Спиридонова, Адм. Горшкова и Анны Щетининой. А ведутся работы сейчас на улицах Баляева, Фадеева и Снеговой.