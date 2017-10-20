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Общество

Одностороннее движение по временной схеме на улице Станюковича во Владивостоке планируется открыть 1 ноября

Полное восстановление дороги и движения транспорта в обоих направлениях планируется в августе 2018 года
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Открыть движение по временной схеме для легковых автомобилей и пешеходов по улице Станюковича в районе дома № 28-а планируется 1 ноября. Такое поручение дал и. о. главы Владивостока Константин Межонов в ходе совещания с представителями застройщика – ООО «Каскад-Строй», по вине которого 14 февраля этого года произошло обрушение подпорной стены и части дороги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, движение на этом участке улицы Станюковича на первом этапе будет односторонним, так как ширина проезда не позволяют сделать его двусторонним. По решению комиссии движение автотранспорта будет осуществляться по направлению от дома № 1 к дому № 37 по ул. Станюковича. Движение грузового транспорта здесь будет запрещено. Нарушения правил дорожного движения будут фиксировать камеры наружного наблюдения, а информация будет направляться в профильные структуры для принятия мер.

ООО «Каскад-Строй» рекомендовано до 26 октября установить временные ограждения из железобетонных блоков, наружное освещения на данном участке дороги, а также дорожные знаки, которые будут информировать автомобилистов о схеме организации дорожного движения.

Полное восстановление дороги и движения транспорта в обоих направлениях планируется в августе 2018 года, когда ООО «Каскад-Строй» выполнит весь комплекс строительных работ.

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