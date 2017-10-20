300 старшеклассников Владивостока приняли участие в игре «Поколение Next»

Игра проводилась в два этапа

Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

В минувшие выходные состоялась городская историческая игра-путешествие «Поколение Next». Она уже стала традиционным мероприятием для старшеклассников Владивостока и прошла в восьмой раз, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

В исторической игре приняли участие 300 школьников из 29 общеобразовательных учреждений города. Организаторами мероприятия выступили управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока и владивостокский городской Дворец детского творчества.

Напомним, что игра проводилась в два этапа. Первый, заочный, проходил в четырех творческих номинациях: конкурс видеороликов «Город и порт Владивосток», коллективное исполнение песни о Владивостоке, конкурс фотографий и конкурс эссе «Владивосток далеко, но ведь это город-то нашенский!».

Второй этап игры прошёл по историческим и памятным местам Владивостока в стиле квест с командными упражнениями. Старшеклассники посетили 16 станций согласно маршрутному листу, нашли памятные и интересные места города и выполнили задания. Знания и командные действия школьников оценивали представители Приморского регионального отделения «Российские студенческие отряды».

По результатам игры места распределились следующим образом:

1 место — школа № 58;

2 место — школа № 23;

3 место — школа № 6.

Также были определены победители в творческих номинациях. Так, приз в номинации«Лучший видеофильм «Мой город» взяла школа № 57. Лучшим эссе «Владивосток далеко, но ведь это город-то нашенский!» признано эссе школы № 21. В номинации «Коллективное исполнение песни о Владивостоке» выиграла школа № 73. В конкурсе фотографий "Город и порт - Владивосток" победителем стала школа №28.