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Политика и экономика

Роуминг в России отменят до конца 2017 года - ФАС

Тоже самое ожидается и в Крыму
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили о том, что до конца года в России будет отменен роуминг внутри страны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Как заявил замглавы ведомства Сергей Пузыревский, в случае, если сотовые операторы не исполнят вынесенные ранее предупреждения, им грозят «серьезные меры воздействия».

«Мы ждем до конца года, думаю, соответствующие решения компаниями будут приняты. Если решения не будет, будут применяться более серьезные меры антимонопольного воздействия», - подчеркнул Пузыревский.

Он также сообщил, что роуминг будет отменен не только по всей территории России, но и в Крыму.


«Мы ожидаем соответствующего решения по всей территории РФ, включая, конечно, Крым», - отметил Пузыревский, общаясь с журналистами в Симферополе.

Напомним, минувшим летом ФАС обратилась к операторам «большой четверки» (МТС, Вымпелком, МегаФОн и Теле2) с предписанием отменить роуминг внутри страны. Спустя некоторое время прозвучало сообщение о том, что ФАС ведет «конструктивный диалог» с крупнейшими сотовыми операторами страны

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