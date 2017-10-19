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Общество

Стало известно, какие грибы предпочитают приморцы

Топ популярности грибов немного отличается от общероссийского
Фото: Ольга Левашова, РИА VladNews Фото: Ольга Левашова, РИА VladNews
Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Аналитики Яндекса изучили поисковые запросы о грибах и выяснили, когда жители Приморского края начинают и заканчивают грибной сезон, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу компании.

Как оказалось, в Приморье не очень много грибников: по доле запросов на эту тему регион находится во второй половине рейтинга российских регионов, на 47-м месте. Всего с июня по октябрь 2017 года пользователи из Приморского края искали грибы более 70 тысяч раз.

Грибной сезон в регионе начался в середине июля и закончился в конце августа. Его пик пришёлся на выходные 5–6 августа.

Больше всего в Приморском крае любят грузди - по крайней мере, о них чаще всего спрашивают. Кроме того, здесь значительно чаще, чем в целом по России, ищут сыроежки, рядовки и обабки.

Грибы, наиболее популярные среди приморцев (в порядке убывания): грузди, опята, сыроежки, лисички, белые, шампиньоны, вешенки, рыжики, рядовки, обабки. В целом по России топ популярности грибов выглядит так:

1 опята;

2 лисички;

3 грузди;

4 шампиньоны;

5 белые;

6 рыжики;

7 маслята;

8 вешенки;

9 волнушки;

10 подберёзовики.

Запросы про съедобные грибы во многом похожи. Обычно люди ищут описания грибов ([белый гриб фото и описание], [как выглядят опёнок и ложный опёнок]) и способы их приготовления и хранения ([как мариновать опята], [тушёные грибы с картошкой в мультиварке], [жареные лисички], [как приготовить подберёзовики], [солить грузди горячим способом]). Белые предпочитают мариновать, грузди - солить, лисички - жарить, а вешенки - выращивать. Запросы о несъедобных и ядовитых грибах, конечно, отличаются - с мухоморами ищут настойки и водку, а о поганках спрашивают в связи с отравлением.

Больше всего грибами интересуются в Центральной России: Брянской, Липецкой и Тамбовской областях. Много грибников и в Сибири, особенно в Красноярском крае и Хакасии. А вот на юге России и на Кавказе грибы почти не ищут - по крайней мере, в интернете.

В России в целом в 2017 году интерес к грибам был существенно ниже, чем в 2016. С июня по середину октября запросов на эту тему задали примерно на треть меньше - очевидно, из-за холодной погоды.-

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